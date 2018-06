Trump a anuntat ca SUA nu isi vor retrage trupele din Coreea de Sud

Ziare.

"Mi-ar placea sa retrag militarii de acolo, deoarece costa foarte multi bani. Mi-ar placea sa ii aduc acasa. Mi-ar placea, dar acest lucru nu se afla in discutii inca. La momentul potrivit va fi", a spus liderul de la Casa Alba, citat de Fox News.Statele Unite, care detin aproximativ 28.500 de militari in Coreea de Sud, si-au mentinut fortele in regiune inca de la sfarsitul Razboiului Coreean, desfasurat intre 1950-1953, pe care le-a folosit in diferite exercitii militare.Donald Trump a anuntat, in urma summit-ului din Singapore, ca va renunta la exercitiile militare comune cu Seulul, daca Phenianul va renunta la programul sau nuclear."Vom opri aceste jocuri de razboi, care ne costa foarte multi bani, pana in momentul in care negocierile nu vor mai functiona. Dar vom salva foarte muti bani", a declarat Trump.Un purtator de cuvant al trupelor americane din Coreea de Sud a informat ca nu a primit niciun ordin nou privind exercitiile militare."Deocamdata nu cunoastem exact intentiile presedintelui Trump", a transmis Ministerul sud-coreean de Externe, adaugand ca nu au existat inca discutii intre Washington si Seul privind modificarea exercitiilor din luna august.La randul sau, presedintia Coreei de Sud a exprimat surprindere privind anuntul facut de Donald Trump. Urmatorul exercitiu militar americano-sud-coreean este programat in august. Prezenta trupelor americane este considerata o garantie de securitate in Coreea de Sud.