Trump considera China responsabila pentru dificultatile din relatia SUA-Coreea de Nord

"Presedintele Donald J. Trump considera ca statul nord coreean este supus unei presiuni imense din partea Chinei din cauza disputelor comerciale pe care noi le avem cu guvernul chinez. In acelasi timp, stim ca China furnizeaza Coreei de Nord ajutoare considerabile, inclusiv bani, combustibil, ingrasaminte si multe alte bunuri. Acest lucru nu ajuta!", se rata intr-un comunicat al Casei Albe preluat de Trump pe Twitter."Cu toate acestea, presedintele considera ca relatia sa cu Kim Jong Un este una foarte buna si calda si nu exista niciun motiv in acest moment sa cheltuim sume mari de bani pentru exercitii militare comune cu Coreea de Sud sau Japonia. Daca vor fi considerate necesare, vor fi mai mari ca niciodata", se mai arata in document.Trump a numit in trecut exercitiile o pierdere de bani, declarand in fata reporterilor ca ele sunt "foarte provocatoare".Ministrul Apararii, James Mattis, anuntase miercuri ca Pentagonul nu intentioneaza sa suspende in viitor alte exercitii militare comune cu Coreea de Sud.Trump a facut referire si la relatia sa cu presedintele chinez Xi Jinping: "In ceea ce priveste disputele comerciale intre SUA si China, ele vor fi rezolvate in timp de presedintele Trump si presedintele Xi Jinping. Relatia si legatura lor raman foarte puternice".