Trump se lauda cu scrisori frumoase din Coreea de Nord, dar exista informatii ca a fost lasat, de fapt, cu ochii in soare

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2018

In the actual negotiations, #NorthKorea has now snubbed US officials twice in the last two weeks: at DMZ today and in Pyongyang during Pompeo visit. https://t.co/Lnh0L1CcEP - Jim Sciutto (@jimsciutto) July 12, 2018

"O nota foarte frumoasa de la Kim din Coreea de Nord. Se fac progrese mari", a afirmat Trump pe Twitter, postand alaturi o poza si o traducere a mesajului lui Kim."Cred cu tarie ca determinarea puternica, eforturile sincere si abordarea unica a mea si dumneavoastra, domnule presedinte, pentru a deschide un nou viitor intre Coreea de Nord si SUA vor avea succes", se arata in scrisoare, conform traducerii.Cu toate acestea, seful corespondentilor CNN pe probleme de securitate nationala, Jim Sciutto, sustine ca "in cadrul negocierilor reale, Coreea de Nord i-a lasat pe oficialii americani cu ochii in soare de cel putin doua ori in ultimele doua saptamani: astazi, in zona demilitarizata, precum si la Phenian, in timpul vizitei lui Pompeo (secretarul de stat al SUA - n.red.) ".La intalnirea programata joi in zona demilitarizata coreeana oficialii americani ar fi trebuit sa discute cu reprezentantii lui Kim Jong-un despre repatrierea osemintelor soldatilor americani ucisi in timpul razboiului din Coreea, insa coreenii nu au mai aparut, fara nicio explicatie.De asemenea, in timpul vizitei lui Mike Pompeo la Phenian, de vinerea trecuta, Kim Jong-un a preferat sa viziteze o ferma de cartofi, decat sa se intalneasca cu secretarul de stat american, conform New York Magazine