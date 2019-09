Trump spune ca e dispus sa se vada din nou cu Kim Jong-un

Ziare.

Declaratia presedintelui SUA a fost facuta in contextul in care, luni, Phenianul a anuntat ca este dispus sa reia discutiile cu SUA mai tarziu in cursul acestei luni, informeaza Reuters.Analistii politici au afirmat ca indepartarea consilierului pentru securitate nationala al presedintelui american, John Bolton , la inceputul acestei saptamani, ar putea sustine eforturile Statelor Unite de a relansa discutiile, dar nu ar facilita indeplinirea obiectivului Washingtonului de a convinge Phenianul sa renunte la armele sale nucleare.Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au intalnit de trei ori din iunie 2018 si pana in prezent.Coreea de Nord a propus luni ca negociatorii celor doua tari sa se intalneasca pana la sfarsitul lunii "la o data si intr-un loc" care sa fie stabilite de comun acord, in scopul relansarii discutiilor asupra dezarmarii nucleare, aflate intr-un punct mort din luna februarie a acestui an.La doar cateva ore dupa acest anunt, Phenianul a testat doua noi rachete cu raza scurta de actiune , o activitate recurenta in ultimele saptamani.Joi, purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american Morgan Ortagus a declarat ca "SUA si comunitatea internationala au fost unite in mesajul adresat Coreei de Nord care afirma ca provocari precum aceste trageri cu rachete nu sunt utile si comunica dorinta ca nord-coreenii sa revina la masa negocierilor pentru a duce la bun sfarsit denuclearizarea", potrivit AFP.Ortagus a calificat drept "incurajatoare" propunerea nord-coreeana de reluare a discutiilor pana la sfarsitul lunii. "Este o declaratie pe care o salutam", a precizat presei purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat.Administratia americana, care nu inceteaza sa faca apel la reluarea negocierilor, s-a aratat foarte prudenta pana acum fata de aceasta deschidere diplomatica aparenta a Phenianului."Nu avem de anuntat nicio intalnire" in acest moment, a precizat Morgan Ortagus, care a refuzat sa spuna daca negocierile intre echipele tehnice ale celor doua tari ar putea fi reluate in marja Adunarii Generale a ONU ce urmeaza sa inceapa la New York spre sfarsitul acestei luni.