De ce i-a trimis Kim Jong-un o scrisoare atat de mare lui Trump?

Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca summitul sau incert cu Kim este din nou in carti. El a facut acest anunt la finalul unei intalniri cu un emisar nord-coreean de rang inalt, la Casa Alba, care i-a adus o scrisoare personala de la Kim, intr-un plic alb, aproape la fel de mare cat un ziar indoit.Trump nu a dezvaluit inca ce scrie in scrisoare, insa a parut fericit sa o primeasca. El apare intr-o fotografie ranjind in timp ce tine scrisoarea, alaturi de Kim Yong Chol, oficialul nord-coreean de cel mai inalt rang aflat in vizita la Casa Alba in ultimii 18 ani, pozand in Biroul Oval, in fata portretului lui Thomas Jefferson.Fotografia a devenit virala pe retele de socializare, unde circula tot felul de teorii despre motivul care l-a determinat pe Kim sa-i trimita lui Trump o scrisoare comic de supradimensionata.Oare crede Kim ca Trump ii impartaseste gustul pentru gesturi marete si lucruri grandioase? Dupa ce s-au insultat reciproc si s-au amenintat luni de zile cu razboiul, si-a dat, oare, Kim seama ca l-ar putea influenta pe Trump facand apel la egoul sau - ceea ce presedintele sud-coreeanMoon Jae-in a parut sa incerce in aprilie, cand a sustinut in mod deschis o candidatura a miliardarului republican la Nobelul pentru Pace?Nimeni din afara Coreei de Nord nu cunoaste, probabil, adevaratul motiv al dimensiunii scrisorii. S-ar putea ca pur si simplu asa sa-i placa lui Kim.Moon, care a promovat puternic negocieri in dosarul nuclear intre Trump si Kim, a primit o scrisoare de dimensiuni asemanatoare de la Kim, in februarie, in timpul Jocurilor Olimpice (JO) de Iarna, in care acesta si-a exprimat dorinta organizarii unui summit intercoreean.Scrisoarea lui Kim adresata lui Moon i-a fost livrata personal presedintelui sud-coreean de catre sora liderului nord-coreean, care a asistat la JO ca emisar special. Scrisoarea a fost trimisa intr-un dosar albastru, cu un sigiliu aurit.Analisti afirma ca gestul in sine de a trimite o scrisoare face parte din masurile pe care Phenianul le intreprinde fparte atent, cu scopul de a-l prezenta pe Kim drept un om de stat international legitim, rezonabil si capabil sa negocieze solutii si sa incheie acorduri.Dupa un 2017 provocator, in care inginerii sai au testat un presupus focos termonuclear si rachete cu raza lunga de actiune ce ar putea tinti orase din America, Kim s-a angajat intr-o serie de activitati diplomatice, in ultimele luni, in ceea ce pare sa fie o incercare de a iesi din izolare si a obtine o relaxare a sanctiunilor care distrug economia tarii.Incercand sa-si comunice vointa de a adopta normele diplomatice occidentale, Phenianul depune eforturi considerabile de a fi egalul Washingtonului si Seulului, apreciaza Yang Moo-jin, un profesor de la Universitatea de studii nord-coreene din Seul.Vizita lui Kim Yong Chol la Washington reprezinta un raspuns clar la vizita secretarului de Stat american Mike Pompeo in capitala nord-coreeana - in doua randuri in ultimele saptamani -, in cadrul unor negocieri in vederea pregatirii summitului dintre Trump si Kim.La fel, scrisoarea adresata lui Trump de Kim ar fi raspunsul la scrisoarea trimisa de locatarul Casei Albe liderului nord-coreean pe 24 mai, prin care a suspendat temporar foarte asteptata reuniune, afirmaYang.In aceasta scrisoare, tiparita pe documente cu antetul Casei Albe, Trump a anuntat pe un ton neobisnuit de calduros si prietenos ca anuleaza summitul din cauza unor declaratii dure ale Phenianului vizand oficiali americani. Insa el l-a invitat pe Kim sa nu ezite sa-l sune ori sa-i scrie.Phenianul a raspuns neobisnuit de conciliant scrisorii lui Trump, iar un diplomat de rang inalt,Kim Kye Gwan, a afirmat intr-un comunicat ca Nordul "apreciaza mult" vointa lui Trump ca summitul sa aiba loc, catalogand-o drept o "decizie indrazneata, pe care orice alt presedinte american n-ar fi indraznit" s-o ia. Doar cateva ore mai tarziu, Trump anunta ca summitul ar putea sa aiba loc.Scrisoare trimisa de Kim lui Trump vineri probabil ca este scrisa in limba adjunctului ministrului sau de Externe, apreciaza Koh Yu-hwan, un expert in Coreea de Nord de la UniversitateaDongguk din Seul."Kim ar incepe prin a lauda leadershipul lui Trump si decizia sa indrazneata de a construi un summit", preconizeaza Koh, care este totodata un consilier politic al presedintelui sud-coreean."El ar vorbi apoi despre denuclearizare, despre incetarea osilitatii si normalizarea relatiilor intre cele doua tari", apreciaza universitarul.Din cauza caracterului direct si greutatii oficiale pe care le au, Kim poate considera scrisori personale drept un mijloc important de comunicare cu lideri ai unor tari cu care Nordul nu a avut niciodata relatii apropiate, considera Koh.Acest lucru il deosebeste pe Kim de tatal si bunicul sau, care nu au fost adepti ai diplomatiei scrisorilor si care si-au limitat schimbul de scrisori si telegrame la Beijing, aliatul lor traditional, iar in mai mica masura la Moscova.Este neclar daca vicemaresalul nord-coreean Jo Myong Rok a adus o scrisoare din partea defunctului Kim Jong Il atunci cand s-a intalnit cu fostul presedinte american Bill Clinton la Casa Alba, in 2000.