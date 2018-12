Disputa pe zidul lui Trump a blocat Administratia SUA: Sute de mii de functionari intra in concediu fara plata

Ziare.

com

Anterior, Trump a declarat ca iminenta blocare partiala a unor parti cheie din administratia federala ar putea dura "foarte mult timp" si a incercat sa arunce vina pentru acest lucru pe democrati, care se opun planului sau de construire a zidului, informeaza Reuters.Pe de alta parte, democratii au indicat ca Trump este vinovat pentru aceasta situatie, care joi a cerut finantarea zidului, dupa ce anterior sustinuse un proiect bipartizan, aprobat miercuri de Senat, care nu cuprindea alocari de fonduri pentru zid.Sedinta de vineri a Camerei Reprezentantilor s-a incheiat fara ca congresmenii sa ajunga la un compromis pe tema bugetului, ceea ce a facut certa blocarea partiala a activitatii administratiei federale."Nu vei obtine zidul astazi, saptamana urmatoare sau pe 3 ianuarie, cand democratii preiau controlul Camerei (Reprezentantilor) ", a declarat senatorul Chuck Schumer, liderul democratilor din Senat.Presedintele Trump, care solicita mai multe miliarde de dolari pentru finantarea construirii zidului, a avertizat ca administratia este "total pregatita pentru un blocaj foarte lung", relateaza agentia Dpa.Camera Reprezentantilor urmeaza sa se reuneasca din nou, sambata dupa-amiaza, in timp ce senatorii continua sa discute in incercarea de a obtine cele 60 de voturi necesare pentru aprobarea bugetului.In lipsa unui acord, finantarea pentru noua departamente federale a fost suspendata incepand de la miezul noptii (ora Romaniei, 07:00).O situatie similara s-a inregistrat in ianuarie in SUA, cand timp de 3 zile administratia a fost blocata tot din cauza unui dezacrod legat de finantarea de la Congres