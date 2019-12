Reuters: Trump a provocat incertitudini in relatiile cu 9 dintre cei mai importanti 10 parteneri comerciali ai SUA

Ziare.

In prezent, relatiile cu 9 din cei mai importanti 10 parteneri comerciali ai Statelor Unite au fost aruncate in incertitudine si nu exista un plan clar pentru finalizarea unor acorduri comerciale noi, comenteaza Reuters.Statele Unite se afla in razboi comercial cu China, care era cel mai mare partener comercial al sau, de 17 luni.Trump a declarat marti ca nu are "un termen limita" pentru un acord si ca ii place "ideea de a astepta pana dupa" alegerile prezidentiale americane din 2020, anunt care a dus la scaderea actiunilor.Comertul bilateral dintre Statele Unite si China a reprezentat 15,7% din comertul cu bunuri al SUA in 2018, China fiind cel mai mare partener comercial al tarii. Intre timp, comertul cu China a scazut pe locul al treilea, dupa cel cu Mexic si cel cu Canada, reprezentand 13,5% din totalul volumului comercial din primele noua luni ale anului 2019.Administratia Trump a renegociat Acordul pentru Comert Liber Nord-American (NAFTA) cu vecinii SUA in 2018. Acordul nu a fost inca adoptat de Congresul SUA, unde democratii vor o protectie mai mare pentru muncitori si schimbari care ar duce la preturi mai mici ale medicamentelor, ceea ce face ca viitorul zonei de comert liber dintre cele trei tari, de 1.200 de miliarde de dolari, sa fie incert.Trump a amenintat ca va impune tarife de pana la 25% pentru importurile de masini din Uniunea Europeana. Trump a depasit termenul pana la care urma sa ia o decizie referitoare la tarife, dar nu a retras avertismentul, in conditiile in care negocierile taraganeaza.Separat, reprezentantul pentru Comert al Statelor Unite a anuntat luni ca va analiza majorarea tarifelor pentru mai multe produse din UE, fara sa ofere detalii, dupa ce Organizatia Mondiala a Comertului a apreciat ca ajutoarele primite de Airbus continua sa afecteze industria aerospatiala americana.In plus, Biroul Reprezentantului pentru Comert al SUA a prezentat o lista de produse importate din Franta, in valoare de 2,4 miliarde de dolari, care vor fi supuse tarifelor, intre acestea aflandu-se branza, sampania si gentile, din cauza taxei pe servicii digitale impusa de Franta companiilor de tehnologie.UE a fost in 2018 cea mai mare piata de export a Statelor Unite, cu achizitii de bunuri americane de 319 miliarde de dolari si de servicii in suma de 256 de miliarde de dolari.Germania, Franta, Marea Britanie si Italia s-au aflat in 2018 intre cei mai importanti 10 parteneri comerciali ai Statelor Unite.Trump si premierul japonez Shinzo Abe au semnat in septembrie un acord comercial limitat, care va acorda au acces mai mare in Japonia pentru produse agricole americane in valoare de circa 7 miliarde de dolari, in schimbul reducerii tarifelor pentru unele produse industriale.Dar acordul nu include automobilele, cea mai mare sursa a deficitului comertului cu bunuri al SUA, de 67 de miliarde de dolari in 2019.Abe a spus ca a primit asigurari ca Washingtonul nu va impune tarife Japoniei, urmand ca negocierile sa fie reluate anul viitor, dar Trump nu a eliminat amenintarea cu astfel de tarife.In luna iulie, SUA au eliminat beneficiile comerciale de care beneficia India, afectand exporturile de circa 5,6 miliarde de dolari, pe fondul disputelor legate de noile restrictii impuse de India in sectorul digital si al barierelor comerciale pentru dispozitivele medicale americane si alte produse.Negocierile pentru rezolvarea acestor probleme si pentru reducerea unora dintre tarifele ridicate impuse de india pentru produse agricole, motociclete si bunuri industriale nu au avut deocamdata un rezultat.Singurul acord comercial finalizat si implementat care a fost negociat de administratia Trump a fost o actualizare minora a acordului de liber schimb dintre SUA si Coreea de Sud.Acordul permite Statelor Unite sa mentina tarifele de 25% pentru camionete, pentru o perioada de inca 20 de ani, in loc de eliminarea acestora in 2021, reducand in acelasi timp unele bariere de reglementari coreene aplicate importurilor de automobile din Statele Unite.