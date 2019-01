Trump a produs pagube de 11 miliarde de dolari incercand sa obtina 5 miliarde pentru zidul sau

Ziare.

"In urma scaderii activitatii economice, CBO estimeaza ca. In primul trimestru din 2019, nivelul PIB-ului este mai mic cu opt miliarde de dolari (...), ceea ce reflecta atat cele cinci saptamani departial, cat si reluarea activitatii economice", a anuntat luni Biroul intr-un comunicat.Trei miliarde de dolari reprezinta aproximativ 0,02% din estimarea PIB-ului pe 2019, precizeaza CBO, o entitate bipartizana."In afara de efectele subiacente asupra economiei in general, efectele asupra muncitorilor si intreprinderilor individuale ar urma sa fie si mai importante", releva CBO."Anumite societati din sectorul privat nu vor recupera niciodata pierderea de venituri", precizeaza Biroul."In pofida faptului ca cea mai mare parte a PIB-ului pierduta in al patrulea trimestru din 2018 si primul trimestru din 2019 va fi recuperata pana la urma, CBO estimeaza ca aproximativ trei miliarde (de dolari) nu vot fi (recuperate) ", adauga el.Intrebat despre aceasta estimare a pagubelor, consilierul economic al Casei Albe, Larry Kudlow, a refuzat sa prezinte cifre."Noi suntem frecvent in dezacord cu CBO cu privire la toate aspectele. Ei isi fac treaba cum pot mai bine", a comentat el."Intr-o economie de 20.000 de miliarde de dolari, este teribil de dificil sa estimezi bine aceste cifre mici", a adaugat el.Dupa mai bine de o luna de paralizie - care a afectat 800.000 de functionari -, presedintele american Donald Trump a anuntat vineri un acord cu privire la o incetare a "shutdown"-ului care prevede o finantare a serviciilor federale pana la 15 februarie.El a amenintat, insa, cu o noua paralizie bugetara dupa aceasta data, in cazul in care nu se ajunge la un acord cu privire la zidul pe care doreste sa-l ridice la frontiera cu Mexicul, a carui finantare cu 5,7 miliarde de dolari o reclama prin buget democratilor, care refuza.