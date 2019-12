Trump a promulgat legea ce impune sanctiuni companiilor implicate in Nord Stream 2

Ziare.

Washingtonul considera ca acest proiect va creste dependenta europenilor de gazul rus si, in consecinta, sporirea influentei Moscovei. Pe de alta parte, UE denunta ferm amestecul SUA in politica sa energetica, informeaza AFP.Gazoductul, a carui constructie este aproape incheiata, trece pe sub Mare Baltica si ocoleste Ucraina. El ar urma sa permita dublarea livrarilor directe de gaz din Rusia spre tarile din Europa Occidentala, prin Germania, principalul beneficiar al proiectului.Intr-o discutie avuta vineri cu omologul sau german Heiko Maas, secretarul de Stat american Mike Pompeo si-a reiterat "opozitia puternica" fata de continuarea construirii gazoductului Nord Stream 2.Ca reactie, Moscova a lasat foarte clar sa se inteleaga ca va duce la bun sfarsit acest proiect in pofida sanctiunilor anuntate de SUA.Aceste sanctiuni, care fac parte dintr-o lege mai cuprinzatoare vizand bugetul apararii americane pentru anul fiscal 2020, prevedeDepartamentul de Stat urmeaza sa comunice in termen de 60 de zile numele intreprinderilor si persoanelor care vor intra sub incidenta acestor sanctiuni.Una din principalele tinte este compania elvetiano-germana Allseas , proprietara celei mai mari nave de instalare a gazoductelor din lume Pioneering Spirit (foto), angajata de Gazprom pentru construirea segmentului offshore.Gazoductul reprezinta o investitie de 11 miliarde de dolari, finantat jumatate de Gazprom si jumatate de 5 companii europene (OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper si Shell).Cu putin timp inainte, compania Allseas a anuntat ca isi suspenda activitatile de amplasare a conductelor gazoductului Nord Stream 2 in asteptarea promulgarii legii de catre presedintele Donald Trump."Allseas va proceda conform prevederilor legale de lichidare si asteapta indrumari ce includ clarificarile necesare de reglementare, tehnice si de mediu din partea autoritatii americane relevante", potrivit Reuters.Numeroase obstacole au impiedicat pana acum finalizarea proiectului. Abia la sfarsitul lunii octombrie, s-a obtinut acordul din partea guvernului danez ca gazoductul sa ii traverseze apele. Acest aspect, alaturi de sanctiunile SUA, risca destul de mult intarzierea punerii in functiune a gazoductului, prevazuta initial pentru sfarsitul acestui an.