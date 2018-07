Trump si Juncker au stat de vorba, dar s-au inteles separat? Neintelegeri grave privind agricultura ies la iveala

Ziare.

"Eram acolo si am avut discutii specifice despre agricultura si necesitatea desi de a oferi mai multe oportunitati agricultorilor nostri", a declarat Mnuchin pentru canalul de televiziune Fox News."Am vorbit, dar am fost de acord sa examinam si celelalte piete", a adaugat el. Aceasta va fi o parte importanta a oricarui acord la care vom ajunge'', a spus el.", a declarat Trump joi in fata fermierilor americani, la o zi de la anuntarea unui armistitiu in ostilitatile comerciale cu Europa.", a declarat vineri presedintele Comisiei Europene.Juncker "a fost foarte clar (...),, aceasta este in afara agendei de discutii", a declarat anterior o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, Mina Andreeva.Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au anuntat miercurea trecuta ca au ajuns la un acord privind relatiile comerciale dintre SUA si UE.Trump a declarat ca tara sa va colabora cu Uniunea Europeana pentru "reducerea barierelor si cresterea comertului cu servicii, produse chimice si farmaceutice, produse medicale, precum si soia; soia este o mare problema".