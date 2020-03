Trump vrea sa trimita americanilor cecuri de 1.000 de dolari pentru a reduce impactul economic al coronavirusului

Masuri financiare de urgenta

Secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, care a participat alaturi de Trump la o conferinta de presa organizata la Casa Alba, a spus ca discuta cu liderii din Congres cu privire la un plan destinat trimiterii imediate de cecuri catre americanii cu probleme.Trump a apreciat ca unii oameni ar trebui sa primeasca cecuri in valoare de 1.000 de dolari, transmite Reuters.In incercarea de a prelua controlul asupra unei crize care i-a afectat pe americani, Trump a prognozat ca dificultatile economice vor fi de scurta durata si ca economia americana isi va reveni."Vom castiga si cred ca vom castiga mai repede decat oamenii se asteapta. Sper", a spus Trump. Acesta i-a mai sfatuit pe americani sa nu calatoreasca si a subliniat ca nu exclude posibilitatea de a introduce restrictii de calatorie in unele parti ale tarii.In conditiile in care pietele bursiere trec printr-o perioada dificila si majoritatea inregistreaza scaderi semnificative, Steven Mnuchin a spus ca bursele americane ar trebui sa ramana deschise pentru a-i asigura pe americani ca vor avea acces la banii lor."Am putea ajunge la situatia in care vom scurta orarul de functionare, insa americanii trebuie sa stie ca vom face tot ceea ce putem pentru ca ei sa aiba acces la banii lor din banci, la banii din fondurile lor de pensii si la banii din actiuni", a spus secretarul Trezoreriei.Vicepresedintele Mike Pence a precizat ca Guvernul cere companiilor de constructii sa doneze masti N95 spitalelor locale si sa nu mai cumpere masti, pentru a ajuta medicii.Pence a aratat ca Corpul de Ingineri al Armatei poate instala rapid spitale pentru a ajuta la gestionarea fluxului de pacienti care au contractat coronavirusul. Trump a aratat ca analizeaza unde ar putea fi necesare aceste spitale.Separat, Rezerva Federala si Trezoreria SUA au anuntat, marti, noi masuri exceptionale pentru cresterea lichiditatii pietelor financiare, in valoare de peste 500 de miliarde de dolari, in contextul tensiunilor generate de rapida expansiune a coronavirusului.Duminica, Fed a lansat tot arsenalul sau monetar, cu o reducere a dobanzii de referinta cu un punct, pana la 0% si o injectie de lichiditate de 700 miliarde dolari in active, pentru a incerca sa stopeze scaderea pietelor financiare si teama fata de o franare a economiei mondiale, din cauza noului coronavirus.Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut luni ca este posibil ca economia SUA sa intre in recesiune, din cauza amplorii masurilor pentru franarea expansiunii pandemiei, masuri printre care figureaza restrictii privind calatoriile internationale, anularea de evenimente si inchiderea barurilor si restaurantelor.