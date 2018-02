Macron este primul lider strain pe care Trump il primeste in vizita de stat la Casa Alba, un gest cu incarcatura simbolica

Ce spune protocolul Casei Albe, care e diferenta intre vizita de stat si cea de lucru

In acest prim an de mandat al lui Trump, la Casa Alba s-au facut doar vizite oficiale si de lucru, cum a fost si cazul celei efectuate de presedintele Klaus Iohannis (cel mai putin important gen de vizita a unui oficial strain).Iata lista tuturor vizitelor oficialilor straini la Washington din mandatul lui Trump Vizitele de stat sunt actiuni protocolare rare in Statele Unite, datorita simbolismului politic special.Astfel, Palatul Elysee a confirmat, luni, ca presedintele francez va fi prezent la Washington intre 23 si 25 aprilie, subliniind ca "aceasta invitatie reflecta profunzimea legaturilor istorice intre cele doua state, prieteni si aliati, precum si forta relatiilor intre cei doi presedinti".Presedintele american a decis, la final de ianuarie, sa il invite pe omologul sau francez la Casa Alba, dupa ce a fost primit cu mare fast la Paris, unde a cinat in Turnul Eiffel si a asistat la paradele militare cu ocazia sarbatorii nationale, scrie presa franceza, preluand o stire France Presse Cu prilejul unei noi intalniri a celor doi, in septembrie la ONU, Trump nu a precupetit niciun elogiu: "Face o treaba foarte buna in Franta. Face ceea ce trebuie facut", a spus presedintele american, amintind ca Macron "e respectat de francezi si de americani"."Aceasta vizita va contribui la intarirea cooperarii dintre Statele Unite si Franta, asupra temelor economice si diplomatice, dar si a prieteniei dintre cei doi lideri", a declarat Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al lui Trump.Donald Trump a decis sa-i faca aceasta onoare lui Emmanuel Trump, a primei vizite de stat din mandatul sau, mai ales la insistentele sotiei sale, Melania. O vizita de stat implica multiple onoruri, printre care si o ceremonie la Casa Alba.Luni, presedintia franceza a mentionat ca "programul vizitei de stat este in curs de elaborare. Acesta va cuprinde o reuniune de lucru la Casa Alba, o conferinta de presa comuna, mai multe ceremonii si o cina de stat".Cei doi oficiali, care s-au intalnit de mai multe ori, sunt in bune relatii, in pofida dezacordurilor de fond, mai ales in privinta climatului. Presedintele francez, care a deplans decizia liderului de la Casa Alba de a iesi din Acordul de la Paris, si-a exprimat deschis speranta ca "prietenul" Trump isi va schimba parerea, in lunile sau anii care vin. In luna iulie, toate privirile au fost atintite asupra Parisului , unde Donald si Melania Trump au facut o vizita plina de stralucire, cu o cina luata cu familia prezidentiala a Frantei la restaurantul Jules Verne, din Turnul Eiffel.In luna iunie, si presedintele Klaus Iohannis a avut o intalnire la Washington cu Donald Trump, urmata de o conferinta de presa comuna, dar vizita a avut rangul unei vizite de lucru."Presedintele Donald J. Trump il va primi pe presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, la Casa Alba, pe 9 iunie, pentru o vizita de lucru. Presedintele Trump asteapta sa discute modalitati de aprofundare a legaturilor si de intarire a parteneriatului strategic SUA - Romania", se arata atunci in comunicatul Casei Albe.Potrivit protocolului SUA, exista trei tipuri de vizite la nivel inalt: vizita de stat, vizita oficiala, vizita de lucru, explicate in acest interviu detaliat cu analistul dr. Liviu Turcu. Vizita de stat este cea mai inalta si impune obligatoriu un protocol care consta in:- intampinarea presedintelui oaspete la intrarea Casei Albe de presedintele gazda, de regula presedintii sunt insotiti de sotiile acestora.- intonarea in cadrul oficial al primirii, cu garda militara, a imnurilor de stat, in prezenta pe peluza gradinii Casei Albe (daca vremea permite) a membrilor Guvernului (administratiei) si a celorlalti inalti functionari de stat- doua runde de intalniri in zile diferite pentru discutarea problemelor de pe agenda prestabilita- oferirea de catre presedintele gazda a unui dineu oficial seara la Casa Alba in onoarea presedintelui oaspete- depunerea oficiala a unei coroane de flori la Monumentul Soldatului/Eroului Necunoscut- oferirea obligatorie dupa prima runda/zi a convorbirilor intre cei doi presedinti a unui dejun oficial de catre Secretarul de Stat- semnarea de tratate, conventii si alte documente bilaterale in prezenta celor doi sefi de stat.Vizita oficiala si vizita de lucru asigura sub aspectul protocolului o intalnire a celor doi sefi de stat, in cazul celei oficiale presedintele gazda retinand uneori la un dejun restrans pe presedintele oaspete, dar ambele fiind marcate de absenta primelor cinci inalte actiuni protocolare enumerate mai sus.