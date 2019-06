Pomul simbol al prieteniei Trump-Macron s-a uscat

Ziare.

com

Presedintele Frantei a oferit un puiet de stejar omologului sau american cu ocazia vizitei sale de stat, la Washington, in aprilie 2018. Intre doua imbratisari prietenesti, sefii de stat, cu lopeti aurite in mana, au aruncat cativa bulgari de pamant peste radacinile arbustului , sub ochii sotiilor, dar mai ales in fata camerelor de televiziune din lumea intreaga.Puietul provenea dintr-o padure din nordul Frantei unde si-au pierdut viata in cel de-Al Doilea Razboi Mondial peste 2.000 de membri ai Marinei americane, noteaza AFP.Stejarul simbol al prieteniei franco-americane a disparut insa imediat, pentru a fi plasat in carantina. "Este obligatoriu pentru orice organism viu importat in Statele Unite", a explicat la acea data ambasadorul francez in Statele Unite, Gerard Araud. "Va fi plantat din nou mai tarziu", a adaugat diplomatul.Dar, puietul nu a mai fost replantat, a facut cunoscut saptamana trecuta o sursa diplomatica, in contextul in care Emmanuel Macron si Donald Trump s-au intalnit cu ocazia ceremoniilor de marcare a 75 de ani de la Debarcarea Aliatilor in Normandia, unde au incercat sa treaca peste numeroasele lor dezacorduri, de la Iran la comert, care au afectat relatiile dintre ei in ultimul an.Pomul a murit in perioada carantinei, mai scrie AFP.