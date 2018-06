Razboiul comercial, pasul urmator: Trump vrea sa nu mai vada masini Mercedes pe strazile din New York

Ziare.

Presedintele american spera sa blocheze accesul pe piata din SUA pentru producatorii de masini de lux din Germania, conform unui reportaj al revistei WirtschaftWoche din Germania. Citand mai multi diplomati americani si europeni, dar care au vrut sa ramana anonimi, revista de business a scris ca Trump i-a spus lui Macron ca nu mai doreste sa vada marca Mercedes-Benz pe Fith Avenue din New York.Reportajul vine la mai putin de doua saptamani de cand Departamentu de Comert al SUA a anuntat demararea unei investigatii asupra importurilor de automobile, pentru a determina daca acestea au un impact asupa destabilizarii securitatii nationale. Acest lucru ar putea duce la o taxa vamala de 25% pentru aceste importuri, pe aceleasi considerente care au atras tarifele pentru importurile de otel si aluminiu din SUA.Actiunile Porsche Daimler si Volkswagen au scazut cu un procent in urma dezvaluirilor aparute in presa. Companiile nu au raspuns sau au refuzat sa ofere comentarii pe acest subiect, in timp ce Casa Alba a ramas tacuta de asemenea.