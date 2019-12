Trump il ataca pe Macron inaintea summit-ului NATO: Foarte insultator!

"Rau platnici"

Aceste comemorari se anuntau putin festive, din cauza disensiunilor cu privire la Siria sau la finantarea organizatiei, iar Macron a aruncat gaz pe foc apreciind ca Alianta, infiintata in 1949, se afla "in moarte cerebrala" Inainte de intalnirea oficiala in format complet - marti seara la Buckingham Palace si miercuri intr-un golf de lux de la periferia Londrei - presedintele american a atacat acest diagnostic, pe care l-a catalogat drept "foarte insultator", relateaza AFP.Este o judecata "foarte, foarte rea la adresa celor 28 de tari", a apreciat el, intr-o conferinta de presa cu secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg. NATO are 29 de state membre.Donald Trump s-a declarat "foarte surprins" de declaratiile lui Emmanuel Macron, cu care se intalneste marti, si le considera "foarte periculoase" pentru Franta."Nimeni nu are nevoie de NATO mai mult decat Franta", a spus el.El a criticat puternic vointa Frantei de a taxa gigatii tehnologici americani. Administratia Trump a amenintat deja sa impuna taxe vamale de pana la 100% unor produse franceze in valoare de 2,4 miliarde de dolari, intre care branza roquefort, iaurturi si vin spumant."Eu sunt in dezacord" cu Emmanuel Macron, a declarat la randul sau Jens Stoltenberg. "Nu trebuie pusa la indoiala unitatea si vointa aliatilor de a se apara unii pe ceilalti", a subliniat el, precizand ca aceasta este baza disuasiunii.Jens Stoltenberg se indoieste ca acest diferend poate fi solutionat in cursul summit-ului de la Londra Gazda intalnirii, premierul britanic in exercitiu Boris Johnson, vrea sa cheme cele 29 de state membre NATO la unitate, dupa o ploaie de insulte saptamana trecuta.Raspunzand declaratiilor lui Emmanuel Macron cu privire la NATO, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a indemnat: "examineaza-ti mai intai propria-ti moarte cerebrala!".Disputa vizeaza interventia lansata de Ankara in octombrie in nord-esrul Siriei, fara sa informeze celelalte state membre ale Aliantei. Cei doi sefi de stat urmeaza sa se intalneasca, marti seara, cu Boris Johnson si Angela Merkel, pentru a discuta despre Razboiul din Siria.Cu exceptia acestei intalniri, potential explozive, atitudinea lui Donald Trump era considerata drept principala necunoscuta a summit-ului. Prima sa interventie, inainte de inceperea reuniunii, a dat tonul, ca anul trecut, cand a atacat-o pe Angela Merkel.In afara de atacurile la adresa Frantei, el a abordat - timp de 12 minute - in fata presei un vast numar de subiecte, aparandu-i pe iranienii "ucisi pentru simplul motiv ca manifesteaza" si inghetand sperantele unui acord comercial cu China, afirmand ca acesta poate astepta o eventuala realegere a sa anul viitor.Miliardarul republican, care isi indeamna aliatii, de cand a fost ales, sa-si creasca bugetele militare pentru a imparti mai mult povara, a lansat un nou atac impotriva "rau platnicilor" NATO, mai ales Germania.Donald Trump vrea sa mentina presiunea asupra aliatilor, pentru a-i face sa-si respecte angajamentul pe care si l-au asumat in 2014, tot in Marea Britanie, de a aloca 2% din PIB bugetelor militare in 2024.Franta urmeaza sa atinga 2% in 2015, insa Germania, cu 1,42% in 2020, ar urma sa-si respecte angajamentul abia la inceputul deceniului 2030.Trump s-a felicitat de faptul ca a "obtinut 130 de miliarde de dolari", referindu-se la suma pe care Canada si membrii europeni ai NATO o vor adauga la bugetele Apararii in decurs de patru ani, dar s-a declarat nesatisfacut.Vizita presedintelui american la Londra este scrutata indeaproape in Regatul Unit, intr-un context politic exploziv, cu noua zile inaintea alegerilor legislative.Boris Johnson spera sa obtina o majoritate suficienta cu care sa implementeze Brexit-ul, in favoarea caruia au votat aproape 52% dintre britanici ce s-au prezentat la urne in referendumul din 2016.Miliardarul republican vrea sa se intalneasca cu premierul britanic in exercitiu, pe care l-a laudat drept un om "foarte competent", dar a dat asigurari ca nu vrea "sa se amestece in alegeri". El si-a reiterat insa sustinerea Brexit-ului, al carui campion este Johnson.