Trump l-a scuturat pe Macron de matreata: Trebuie sa il facem perfect (Video)

"Toata lumea vorbeste despre o relatie grozava. Avem (o astfel de relatie - n.red.) si au dreptate", a spus Trump in fata presei prezente chiar la intalnirea din Biroul Oval. Ce a urmat insa a surprins audienta si mai ales pe Macron: "Avem o relatie foarte speciala. De fapt, o sa dau matreata asta jos. E putina de tot. Trebuie sa-l facem perfect. El este perfect", a adaugat Trump, in timp ce l-a sters pe umar pe Macron, care parea vizibil jenat, stand cu un zambet inghetat pe fata.Iata inregistrarea video a momentului oferita de BBC Emmanuel Macron face in aceste zile o vizita de stat in SUA, fiind primul lider strain intr-o astfel de vizita la Casa Alba in timpul mandatului lui Donald Trump.