Deal-ul lui Trump in Balcani

Un barbat puternic pentru Kosovo

EU a esuat

Vin rusii! Aceasta a fost cea mai frecvent invocata asteptare, dupa ce Uniunea Europeana a refuzat sa inceapa negocierile de aderare cu cei mai importanti aliati din regiune, Albania si Macedonia de Nord . Cine sa acopere golul lasat de europeni?Unii au pariat pe China. Nu se straduiesc chinezii de ani buni sa intre si mai puternic in Europa? Nu dovedesc ei un interes sporit pentru Balcani? Favoritul secret al altora este Turcia, noua putere regionala.In realitate, insa, locul europenilor este luat de o putere pe care putini mizau.In ultimele luni, Washingtonul a numit doi emisari speciali in regiunea fata de care isi pierdusera demult interesul. Asa a devenit defavorizata zona balcanica teren de joc pentru politica externa trumpiana. Presedintele american vrea sa incheie "deal"-uri peste tot in lume, doctrina lui fiind: in fiecare conflict din lume, fortele beligerante, majoritatea "barbati puternici" dupa propriul lui model, trebuie sa ajunga la asa-numite solutii.Nu se tine cont de reguli, intelegeri, drept international, interesele tertilor. Strategia lui Trump nu a fost nicaieri in lume incununata de succes. Pentru Casa Alba, Balcanii par acum sa fie un binevenit laborator de experimente. Actorii de acolo sunt slabi si manifesta un puternic respect fata de America.Nici nu fusese bine numit emisar special al lui Trump, ca ambasadorul de la Berlin, Richard Grenell, a si inceput sa practice un stil heirupist de diplomatie.In Kosovo, un "barbat puternic", dupa modelul Trump, presedintele Hashim Thaci, trebuie sa preia din nou fraiele. Nu conteaza ca partidul lui a fost sanctionat la cele mai recente alegeri din octombrie si nici ca el este detestat de o mare parte a populatiei.Daca Washingtonul a reusit sa se impuna pe toata linia in Kosovo vom afla luni, 3 februarie, cand castigatorul din alegerile de acum patru luni, populistul de stanga Albin Kurti, se va supune votului in Parlament. Americanii nu il sustin si au pus bazele unei coalitii policrome, destul de slabe, in fata careia Thaci se poate impune cu usurinta.Kosovarii sunt deja obisnuiti ca ambasadorii straini sa decida cine preia fraiele guvernarii. Din cele 45 de procente care se prezinta la urne, mai mult de o treime din electorat alege doar pentru a-si mentine locul de munca. Daca partidul caruia ii datoreaza serviciul pierde, atunci locul de munca dispare si el.Kosovo si Serbia ar trebui sa faca schimb de teritorii, cele locuite de albanezi din Serbia sa fie date la schimb cu cele locuite de sarbi in Kosovo. Acesta este "deal"-ul pe care Thaci si colegul lui sarb Aleksandar Vucici doresc sa il parafeze.Doar, la prima vedere, schimbul teritorial pare a fi solutia pentru inca neclarificata problema kosovara. Toate incercarile pentru gasirea unei solutii "curate" in Balcani sunt inspaimantatoare: daca populatia este indeajuns de "curata", atunci liderii autoritari din ambele parti nu vor mai trebui sa tina cont de minoritati si mai ales de protectia acestora.Conducatorii se pot simti pe deplin in largul lor si pot actiona fara niciun fel de piedici.In Kosovo, deal-ul si mai ales liderii autoritari si corupti sunt respinsi de marea majoritate. Ramane de vazut insa daca aceasta atitudine este sufucienta pentru a face fata momelilor si amenintarilor lansate de Washington.Chiar daca rebelul Kurti va deveni seful guvernului, in ciuda opozitiei SUA, presiunile nord-americanilor se vor mentine.Dominatia economica a europenilor nu reprezinta niciun fel de ajutor. Au existat chiar reprezentanti de vaza ai partidelor europene care la un moment dat au crezut ca pot scrie istorie, aducand pe marile scene politice fatala intelegere privind schimbul teritorial intre puternicii barbati Thaci si Vucic.Un presedinte liberal din Franta, un ecologist din Austria, un conservator presedinte luxemburghez al Comisiei Europene si mai ales o responsabila italiana pentru relatiile externe comunitare i-au ingrozit pe germani si pe britanici, dar mai ales pe diplomati si pe cei care cunosc in profunzime situatia din zona.Uniunea Europeana a esuat, inca o data, in Balcani. Si, din nou, americanii sunt cei care acopera vidul, cum au mai facut si in razboiul din Bosnia sau de doua ori in Kosovo.Nu sunt vesti bune daca analizam rezultatul actual: Bosnia continua sa fie divizata, Serbia este un candidat fragil care jongleaza cu UE, Putin si restul celor care isi doresc mai multa influenta in Balcani. Kosovo este un protectorat al puterilor care nu se inteleg.Interesul ca SUA sa preia fraiele in zona lasa loc de mai multe interpretari: in an electoral, presedintele american cauta un triumf ieftin in politica externa si se foloseste de oportunitatea de a slabi in continuare pozitia UE.Dupa refuzul exprimat de presedintele Macron fata de urmatorul val de extindere spre Est, europenii au ramas pe marginea terenului de unde privesc neputinciosi jocul. Daca ei continua sa se certe sau nu, pentru Balcani nu mai are nicio importanta.