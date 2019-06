Europa mea: In ceata Fort Trump

Mitul razboiului ca solutie

"Polonia devine ochiul si timpanul aliatilor [NATO]", scrie publicatia conservator-liberala "Rzeczpospolita" din Varsovia, cu ocazia scurtei vizite a presedintelui polonez Andrzej Duda in Statele Unite.In timpul intrevederii, Donald Trump a anuntat ca va suplimenta efectivele militare stationate in Polonia.In articol se mai precizeaza ca: "Astfel, in cazul unui planificate agresiuni, Polonia este in masura sa contracareze efectul unei lovituri surpriza lansate de Rusia".Si "Gazeta Wyborcza", un cotidian auto-declarat ca fiind social-liberal, se refera intr-un comentariu recent la "triumfala calatorie" a presedintelui si la pozitionarea "Poloniei in randul celor mai importanti aliati ai SUA". Ceea ce include si investitii sau transfer tehnologic.Chiar daca sunt puse si anumite conditii, scrise cu caractere minuscule, chiar daca prezenta militara ramane simbolica, fiind mai degraba un avertisment la adresa Germaniei, iar achizitiile de arme si materii prime nu sunt benefice si nici ieftine, guvernul de la Varsovia a mai dat o lovitura de imagine.Merita sa amintim ca una din cele mai puternice prezente militare americane a fost cea din Vietnam. Stationarea trupelor a fost insotita si de unele investitii. Dar mai mult de crime, violuri, mutilari, traumatizarea milioanelor de oameni, ca sa nu mai amintim de devastarea tarii.Si vina nu poate fi atribuita numai americanilor rai sau unor derapaje. Suna banal, dar este real: asa sunt razboaiele.Nu este doar guvernul din Varsovia, asa numita presa de opozitie sau "stupizii" alegatori dintre Oder si Bug, ci si multi dintre noi, in Germania, in Europa sau aiurea, care cunoastem suferinta provocata de razboi din propriile familii.Si totusi acceptam in continuare razboiul si inarmarea ca solutii pentru problemele socio-politice. Nu le combatem din rasputeri si nu le consideram a fi un dezastru.Putem recunoaste directia spre care se indreapta actuala situatie politica din Polonia. Tonul unor astfel de relatari vine in intampinarea populistilor: cititorii sunt avertizati in ideea ca solutiile se afla in tabara populistilor.Sunt convins ca aici putem identifica si cauzele care mentin stabilitatea guvernului PiS si justifica succesul de la recentele alegeri europene.Invocata siguranta nu este singura tema care domina in dezbaterile din Polonia. Pentru mine sunt deprimante nu doar temele alese, ci modul similar de abordare al acestora de catre marea parte a presei.Asa numita afacere a interceptarilor din 2014 a afectat puternic guvernul Tusk de atunci si ramane unul din principalele motive invocate in esecul politic de la alegerile parlamentare din anul urmator.Scandalul continua. Recent, unul din oamenii de afaceri implicati si incarcerati a anuntat ca vrea sa ofere detalii despre faptul ca actiunea fusese comandata atunci de PiS.Nu este prima "afacere", in care sunt dezvaluite combinatiile corupte ale politicienilor din PiS. Si vice versa. Dar spectacolul mediatic de pana acum nu a influentat optiunile politice ale electoratului.Si totusi, in locul unor dezbateri ample pe marginea acestor decizii, un caz spectaculos se transforma in dezamagire, spre bucuria populistilor. Si aceasta situatie este cunoscuta nu doar din Polonia."Gazeta Wyborcza" a lansat recent o initiativa laudabila: suplimentul "Europa noastra". Dar care a fost tonul relatarilor din supliment referitoare la Germania, in ultimele doua saptamani?Regasim un articol despre motorul european germano-francez defect si trei alte materiale despre "Tara germanilor nemultumiti", asadar despre alegatorii AfD, un interviu cu Hans Vorlander despre temerile din landurile estice si un articol despre clanurile din Berlin, cu fotografia lui Bushido. S-ar putea crede ca ziarul a cazut in mainile unei cu totul alte tabere ...Din pacate, exista destule relatari absurde despre teme politice interne europene in Polonia. Si publicatia de extrema stanga "Krytyka Polityczna" prezinta articolele unei jurnaliste recent premiate cu un premiu germano-polonez, care relateaza despre experienta in consilierea migrantilor in Berlin, sub o masca progresista, cu destule accente rasiste.Si mai nimeni nu a remarcat derapajele. Pentru ca apoi sa traim marea supriza: PiS si-a adjudecat, din nou, alegerile.Ceata din jurul "Fort Trump", asa cum este numita baza militara americana in Polonia, reprezinta pentru mine un nor toxic, care nu se opreste nicidecum la granitele nationale. Imi doresc sa ma eliberez din aceasta ceata.