Juncker s-a consultat cu mai multi lideri europeni, printre care Merkel si Macron, inaintea intalnirii cu Trump

Countries that have treated us unfairly on trade for years are all coming to Washington to negotiate. This should have taken place many years ago but,

as the saying goes, better late than never! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2018

Tariffs are the greatest! Either a country which has treated the United States unfairly on Trade negotiates a fair deal, or it gets hit with Tariffs. It's as simple as that - and everybody's talking! Remember, we are the "piggy bank" that's being robbed. All will be Great! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2018

, conform unui purtator de cuvant al Comisiei.Juncker si Trump vor discuta despre relatiile privind piata de schimb dintre Uniunea Europeana si SUA, dupa ce presedintele american a decis sa impuna taxe pentru importurile de aluminiu si otel.In timp ce Juncker se indrepta spre Washington, Trump a comunicat pe Twitter: "Tarile care ne-au tratat incorect pe piata de schimb vin la Washington ca sa negocieze. Acest lucru ar fi trebuit sa aiba loc cu multi ani in urma, dar, dupa cum se spune, mai bine mai tarziu decat niciodata!".Presedintele american a adaugat: "Taxele sunt grozave! Tarile care trateaza incorect SUA au de ales intre a negocia pentru un acord corect sau sa fie afectate de taxe. Este atat de simplu si toata lumea vorbeste! Amintiti-va ca suntemcare este jefuita. Va fi grozav!".Luni, Trump a vorbit despre exporturile de masini ale Europei, declarand ca Uniunea Europeana a fost "foarte dura" cu SUA: "Vin sa se intalneasca cu mine miercuri si vom vedea daca putem rezolva ceva. Altfel, va trebui sa luam masuri in privinta milioanelor de masini pe care le trimit in fiecare an. Poate putem gasi o solutie".