Liderii lumii si rusinile Europei

Problema e ca, in loc sa-l faca, unii dintre ei se tin de prostii. Si iau decizii dintre cele mai discutabile.Dar oare cine sunt liderii lumii? Pentru mare parte din stanga progresista e clar. In fruntea globului ar trebui plasata adolescenta suedeza Greta Thunberg. Careia ii place din cale afara nu numai sa chiuleasca de la scoala spre a face greve ecologice si sa schimbe lumea cu ele, ci si sa rosteasca in fata sefilor de stat ample cuvantari , toate panicarde, cerand, intru stoparea emisiilor de carbon, aruncarea in aer a lumii asa cum o stim.La Davos s-a vazut contrata fara nicio deferenta si consideratie de presedintele SUA . Care a socat lumea buna, ecologista, vituperandu-i mai convingator decat le-ar fi placut verzilor germani pe profetii apocalipsei, spre a elogia optimismul, America si pe sine insusi.In revansa, i s-a reprosat "ignoranta" si "insolenta", iar popularul lider al stangii si al verzilor din Germania, nu tocmai religiosul Robert Habeck, a recurs, revoltat la culme, la un limbaj escatologico-demonologic, calificandu-l pe Donald Trump, scurt pe doi, drept "Adversarul".Nu mai lipsea mult si ii spunea Anticristul. Ceea ce se potriveste de minune tendintelor progresiste de a idolatriza si canoniza icoana Gretei Thunberg. Episcopul catolic al Berlinului, Koch, nu se daduse in laturi s-o compare la un moment dat cu Mantuitorul, afirmand ca grevele elevilor intitulateii "amintesc de intrarea lui Iisus in Ierusalim".Ceea ce pare a nu pricepe Habeck este ca, intre marii pacatosi ai lumii industrializate care scuipa sistematic, de ani si decenii, pe mai orice masuri riguroase de protectie a mediului, se afla tiranii precum Rusia si China comunista, pe care stanga le abordeaza, de regula, duios.Desi China calca in picioare violent si drepturile omului, spaland pe creier un milion de uiguri. Ori maltratandu-i pe oamenii din Hong Kong pentru ca insista sa lupte pentru democratie si respectarea principiului "o tara, doua sisteme". Ori monitorizand la sange viata particulara a mai bine de un miliard de chinezi. Ori edificand in toata lumea un sistem draconic de supraveghere si control informational.Cu toate acestea, pentru Habeck, pe care multi germani il considera un demn urmas al Angelei Merkel in functia de cancelar si al carui partid a inlocuit la stanga spectrului politic odinioara popularul partid social-democrat, "Adversarul" cu majuscula e Trump.Nu Xi Jinping, nu Putin, nu aliatul tarului, criminalul in masa sirian Assad, nu dictatorul turc Erdogan, nu venezueleanul Maduro, care-si infometeaza poporul, ori nord-coreeanul Kim, care face la fel si mai ameninta si intreaga lume cu bombele sale nucleare. Si nici macar ayatolahul Khamenei, care le forteaza pe iranience sa poarte basma si le trimite dupa gratii daca nu-l asculta, impanzeste Orientul cu militii siite si teroare si dispune de garzi revolutionare care exporta islamism si doboara avioane de pasageri.Oricat de popular ar fi liderul ecologist, notorietatea lui nu se compara, desigur, cu a lui Thunberg. Despre care pana si editorialistul unui ziar in genere serios ca Die Welt afirma ca ar fi "schimbat lumea".In fapt, a bagat planeta in sperieti, dar tot repetandu-si obsesiile spre a raspandi panica, in loc sa mizeze pe tehnologie si consens politic, ar putea lesne pati rusinea baietelului de cioban care tot striga "lupul"!Dar pana atunci, unii de genul capitalistilor despre care Lenin afirma ca "ne vor vinde si funia cu care sa-i spanzuram" o vor incuraja, semnalizandu-i o prezumtiva intelegere pentru ca nu cumva sa-si pericliteze profiturile.Mai greu de priceput e ca Trump si Thunberg nu sunt, de fapt, decat fata si reversul aceleiasi medalii. Care e dorul nostru de un crez, chiar si fanatic, oricat de alaturea cu drumul ar fi.Din unghiul prea multor occidentali debusolati, extremismele par sexy. Iata de ce se tace asiduu din gura ori se adera chiar, cu entuziasm, la fenomene conexe cum sunt islamizarea, comunismul, fascismul si ideologia corectitudinii politice, cuplate cu relativism, rasism si ecologism radical.Asa se explica si cireasa otravita de pe gretosul tort antidemocratic care este eruptia de antisemitism mutiland Europa, inclusiv in zonele candva foarte civilizate ale Batranului Continent. A contracara tenebroasa ura impotriva evreilor care, proprie nazistilor, legionarilor si altor extremisti de dreapta, a scris cele mai negre pagini ale istoriei umanitatii si, totodata, ale istoriei germane, romanesti si europene, e scopul intalnirii de la Ierusalim a numerosi sefi de stat si de guvern din lume.Dar nici liderii israelieni nu sunt la adapost de indreptatite critici cu privire la organizarea acestei extrem de importante ceremonii internationale aniversand 75 de ani de la eliberarea de nazisti a lagarului de la Auschwitz.Prinse in capcana vanitatilor personale, a unor rivalitati si certuri intestine, precum si a dorintei de a nu-l contraria pe presedintele Rusiei, care se deda la tot mai jenante exercitii revizioniste, gazdele israeliene ale ceremoniei s-au vazut boicotate de presedintele Poloniei Andrezj Duda a preferat sa nu se deplaseze la Ierusalim, unde, spre deosebire de Putin, nu i s-a alocat timp spre a rosti o alocutiune. Potrivit gazdelor de la Yad Vashem, discursurile sunt rezervate sefilor de state care au contribuit (cu trupe) la eliberarea de nazism.Sa fim seriosi. Exista tari care au contribuit deopotriva la cuceririle naziste ca si la eliberarea de ele. De pilda, Romania. Apoi, polonezii au luptat din greu. Iar Germania nu s-a eliberat singura, dar presedintele ei a fost invitat sa tina un discurs.Duda nu e, desigur, un ingeras. Revizionismul, negationismul in variile sale versiuni si nu mai putin versatilul antisemitism fac ravagii si in fostele state comuniste, nu in ultimul rand in Polonia, Ungaria, Ucraina si Lituania. Dar a-l prefera pe tar unui presedinte ales democratic nu poate fi moral, politic eficient pe termen lung si nu poate aduce servicii anti-antisemitismului.E timpul recalibrarii liderilor de pretutindeni. Si al congruentei dintre vorbe cumpanite si fapte realmente bune.