Miscare soc pentru Europa a Administratiei Trump: A retrogradat statutul diplomatic al delegatiei UE in SUA si nici macar nu a anuntat oficial

Au "uitat" sa anunte

Aceasta nu este pur si simplu o problema de protocol, ci o decizie cu un motiv politic foarte evident

Atitudine anti-UE

Hotararea, neanuntata si oficial de Departamentul de Stat al SUA, a facut ca statutul diplomatic al delegatiei UE la Washington sa coboare de cel de stat membru la cel de organizatie internationala."Nu stim exact cum au facut-o pentru ca, in mod convenabil, au uitat sa ne anunte si pe noi", a declarat oficialul pentru sursa citata. "Pot confirma ca vestea nu a fost bine primita la Bruxelles", a completat acesta.Dupa ce delegatia a observat ca ambasadorul UE la Washington nu a fost invitat la anumite evenimente desfasurate la finele anului trecut, oficialii care au organizat inmormantarea fostului presedinte George H.W. Bush au confirmat diplomatilor UE ca statutul reprezentantei a fost, de fapt, retrogradat.Diplomatii cred ca retrogradarea a fost implementata la sfarsitul lunii octombrie sau inceputul lunii noiembrie.La funeraliile de stat ale lui George H.W. Bush, in timp ce diplomatii s-au adunat la Washington pentru a aduce un omagiu, ambasadorul UE la Washington, David O'Sullivan, nu a fost chemat in ordinea cronologica obisnuita. In mod normal, ambasadorii sunt chemati in ordine, incepand cu ambasadorul care are cel mai lung mandat. Insa O'Sullivan a fost chemat ultimul.Inainte de retrogradare, O'Sullivan, care este ambasadorul UE la Washington din 2014, ar fi fost printre primii 20 sau 30 de ambasadori dintre cei peste 150 de reprezentanti straini detasati in capitala SUA.", a mai spus oficialul.Dupa ce si-au dat seama de retrogradare, diplomatii UE la Washington au solicitat clarificari de la Departamentul de Stat."Ne-au spus ca au uitat sa ne anunte si ca decizia a fost luata pentru ca, aparent, este ceea ce considera seful de protocol ca trebuie facut", a mai adaugat diplomatul.Sursa a mai explicat ca, in timp ce nu este neobisnuit ca o noua administratie sa regandeasca clasificarile protocolului, este totusi ciudata ca o astfel de retrogradare sa aiba loc la doi ani dupa preluarea conducerii, avand in vedere de cand e Trump la Casa Alba.Este, de asemenea, rar ca o misiune diplomatica sa nu fie informata de tara gazda cu privire la o astfel de decizie inainte, dar si in scris."Imi vine greu sa cred ca decizia are legatura cu noua administratie sau cu un nou protocol", a mai explicat sursa.Reducerea statutului vine in contextul in care Administratia Trump pare sa ia din ce in ce mai des pozitii sau masuri anti-UE.Trump a fost un sustinator al iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana in timpul campaniei sale prezidentiale si, in calitate de presedinte, a atacat in mod repetat Uniunea Europeana pe probleme precum comertul sau apararea.A.D.