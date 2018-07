NATO si enervantul unchi Donald

Mereu aceeasi placa

Mana lui Trump este supralicitata

SUA vor achita factura

Il cunoastem cu totii: este unchiul cel enervant, care nu lipseste de la nicio reuniune familiala si care turuie in continuu aceleasi prostii. Cumva face parte din peisaj, desi nimeni nu prea il mai ia in serios. Dar acest unchi nu are simultan controlul asupra celui mai puternic arsenal nuclear al planetei si asupra celei mai puternice armate. Tarile NATO nu pot prin urmare sa-l ignore pe omul de la Casa Alba.Donald Trump este foarte aproape sa ajunga intocmai ca acest unchi enervant in ochii partenerilor Americii din NATO. Cum mai poate sa-l ia Germania in serios, de exemplu, cand el tuna si fulgera la micul dejun pentru ca Berlinul cumpara gaz din Rusia, apoi la pranz sustine ca SUA si Germania au "relatii foarte, foarte bune", seara trimite din nou mesaje rautacioase pe Twitter, pentru ca, la conferinta de presa de final, sa laude iarasi Germania. Niste treceri dintr-o extrema in alta cu totul halucinante.In plus, presedintele american spune mereu aceleasi povesti. Descopera noi fatete ale problemelor, dar cand vine vorba de NATO, conteaza doar banii. Ceilalti aliati ar face bine sa plateasca, ca altfel... Da, altfel ce, de fapt? Nici el nu vrea sa zica exact, dar conteaza sa curga rublele, pardon dolarii.Nu tine seama ca toti aliatii au inceput deja din 2014, deci dinaintea presedintiei sale, sa-si sporeasca investitiile in Aparare, partial semnificativ. Trump revine mereu cu aceeasi placa. Sefilor de guverne, ca Angela Merkel, le mai ramane doar sa atraga atentia: am inteles demult deja mesajul (si luam deja masuri).Ca sa nu mai spunem de neadevarurile rostite de Trump cu privire la faptele de vitejie inventate ale sale si ale SUA: contributia financiara a SUA la NATO s-ar ridica la 90%. 90% din ce? Din bugetul NATO? America acopera 20% din acest buget si la nici macar o categorie nu se apropie macar de nivelul de 90 de procente. Cine mai vrea sa auda aberatiile acestui unchi Sam? Asa e: mai nimeni. Si este tocmai ceea ce incepe sa se intample la NATO.Trump se epuizeaza. Pentru ca mesajul sau este mereu acelasi, nimeni nu-l mai ia in serios. Dupa urmatorul motto: facem ce putem si daca nu e de ajuns, mai scuteste-ne. Ar insemna sfarsitul Aliantei, dar europenii si canadienii nu se vor lasa santajati la nesfarsit de Trump. Presedintele american si-a supralicitat mana iar mijlocul sau de presiune cel mai important isi pierde astfel efectul.Donald Trump nu-si face niciun serviciu nici acasa cu amenintarile sale de retragere a SUA. Pentru ca si cei mai loiali alegatori ai sai considera Germania si Marea Britanie drept aliati stransi ai Americii. Contestarea NATO i-ar putea deranja pe multi alegatori americani. De aceea, Trump nici nu pune la indoiala Alianta din punct de vedere militar, ci doar in ceea ce priveste partea financiara. El are impresia ca acesta este domeniul sau de expertiza. Si faptul ca se plange mereu ca SUA ar fi tratate "nedrept" la acest aspect prinde la multi din alegatorii sai.Dar presedintele american nu poate continua doar cu amenintari. Acestea i-au folosit acum poate sa-i convinga pe aliati sa grabeasca majorarea bugetelor pentru Aparare. Dar pentru viitor este o arma cu totul nepotrivita. Aliatii isi vor aminti mai tarziu de aceste amenintari si poate ca, in anii ce vin, vor fi mai putin dependenti de contributia Americii la securitatea lor. Iar SUA vor plati atunci factura generata de Trump, chiar daca acesta nu va mai fi poate in Biroul Oval de la Casa Alba.Chiar daca unii americani aplauda turneul distructiv al presedintelui lor prin Europa, nu poate fi in interesul SUA ca Trump sa se comporte asa cum a facut-o la summitul NATO de la Bruxelles.Majoritatea americanilor ar trebui sa remarce ca nimeni nu prea il mai crede pe presedintele lor si nici nu mai are incredere in el. Candva, in viitorul apropiat, nimeni nu-si va mai pierde vremea sa-l asculte. La fel ca pe unchiul enervant de la sarbatorile de familie.