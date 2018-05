Ne indreptam spre un conflict cu SUA: Penele infoiate ale UE il vor impresiona pe masculul alfa de la Casa Alba?

UE nu are chef de o noua extindere

Ruptura adanca

Asa ceva nici nu era de conceput inainte de Trump

"Impreuna suntem puternici", sta scris pe Palatul Culturii din Sofia: acest motto al summit-ului Balcanilor este valabil si pentru relatia cu SUA.Nimic nou cand vine vorba de abordarea UE pentru Balcani. Cam asa s-ar putea rezuma rezultatul summit-ului de la Sofia dintre UE si cele sase state candidate la aderare din Balcanii de Vest.UE da asigurari ca aceste tari vor fi primite candva in clubul bunastarii si stabilitatii comunitare. Tarile candidate dau la randul lor asigurari ca vor face toate reformele si eforturile posibile pentru a indeplini strictele standarde ale Uniunii.Este un scenariu care se repeta deja de 15 ani, de la summit-ul din 2003 de la Salonic. Si va mai merge asa inca zece ani cel putin, in special pentru cele mai slabe doua tari din acest grup de sase - Kosovo si Bosnia-Hertegovina.Statele membre ale UE nu au deloc apetit pentru o noua extindere, care va aduce noi probleme. Noul star european, presedintele francez Emmanuel Macron, a pus degetul pe rana: ca UE sa mai poata accepta noi membri, comunitatea trebuie sa-si rezolve mai intai propriile probleme. Adica sa preia si sa aplice reformele propuse chiar de liderul de la Paris.Spania are o problema si cu statutul Kosovo, care ar trebui definit in asa fel incat sa nu ofere separatistilor catalani un model de actiune care sa-i instraineze si mai mult de Madrid. Lucru complicat si de durata.Prin urmare, tarile candidate din Balcanii de Vest trebuie sa aiba mai departe rabdare si sa-si continue eforturile. Atractia UE se face inca simtita, prin promisiunea stimulentelor financiare si a solidaritatii politice.Dar Rusia si China sunt gata sa se implice la nevoie, daca aprecierea pentru UE se va diminua in Bosnia, Serbia sau Albania.Si pentru ca tema Balcanilor nu aduce nimic nou, liderii europeni s-au putut concentra pe noul inamic, presedintele american Donald Trump.Nicicand nu au mai criticat principalii politicieni din UE un presedinte american in exercitiu cu atata virulenta. Politica sa este considerata gresita si de neinteles, aventuriera si total nesolidara. Un lucru de care Merkel, Macron, May si compania sunt constienti demult.Acum ei pregatesc insa contramasuri. Posibilitatile UE de a contracara superputerea economica SUA sunt modeste, dar cel putin ar trebui acum folosite. Nu trebuie acceptat orice, nici macar de la fosti prieteni: acesta a fost mesajul clar si corect transmis la Sofia.Intrebarea este daca penele infoiate ale Uniunii il vor impresiona defel pe masculul alfa de la Casa Alba.Trump a scos SUA din tratatul climatic de la Paris fara sa tina seama de aliatii europeni, a pus pe jar Orientul Apropiat si Mijlociu, a decis taxe vamale punitive si a renuntat la acordul nuclear cu Iranul. Nu se stie daca UE va putea contracara sanctiunile impuse de americani firmelor care vor continua sa faca afaceri cu Iranul.Un lucru este clar: mentinerea relatiilor economice cu Teheranul va fi scumpa si dificila. Mai ales daca concernele afectate in primul rand, precum Total, Maersk sau Siemens, vor ignora eforturile politicienilor europeni si vor prefera siguranta, parasind deci Iranul si pastrandu-si astfel accesul neingradit pe piata americana.Dar UE face bine ca nu se ascunde si ca opune macar putina rezistenta Casei Albe. Brusc, europenii se trezesc aliati cu Rusia, China si Iranul impotriva fratelui mai mare de peste Ocean.Va fi interesanta intalnirea dintre Trump si europenii suparati in iulie, la summit-ul NATO de la Bruxelles.Statele europene ar trebui sa se astepte la amenintari din partea presedintelui american cu retragerea Americii din Alianta Nord-Atlantica. Europa trebuie sa se maturizeze rapid, iar primul pas a fost deja facut la Sofia.Sa ne amintim ca SUA si UE au lucrat impreuna in urma cu 20 de ani pentru a pune capat razboiului din Balcani si a aduce pacea. Un lucru care azi pare de asemenea de neinchipuit. Asa s-au schimbat de mult vremurile.