Nu toate lucrurile ar fi fost mai bune fara Donald

Scoaterea lui Donald Trump din prim-plan

UE a avut multe lucruri de recuperat

Serios, au si trecut doi ani? A existat, intr-adevar, o viata fara Donald Trump? La Bruxelles, capitala Uniunii Europene, dar si la NATO, totul se invarte in jurul presedintelui american, in pofida distantei geografice insemnate care separa cele doua continente. Liderul de la Casa Alba a intrat, iata, in constiinta colectiva a Europei.Sunt de neuitat prestatiile sale la reuniunile NATO, unde a avut mai multe iesiri verbale dure, generand rumoare, ba chiar perplexitate. Amenintarile cu impozitarea importurilor europene de automobile sau anuntul privind iesirea SUA din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) au perturbat si ele serios relatiile intre Bruxelles si Washington.S-ar putea considera, din perspectiva europeana, ca tot ceea ce face presedintele american este ingrozitor? Majoritatea ar fi tentata sa creada acest lucru, insa realitatea este cu totul alta.Exista mai multe motive datorita carora se poate spune ca Donald Trump a facut bine Uniunii Europene. Unul dintre acestea, involuntar dar evident, este ca "The Donald" a sudat UE. In mai multe domenii, presiunile sale au favorizat aparitia solidaritatii intre europeni.Sa mentionam de pilda cooperarea structurata permanenta in politica externa si de securitate (PESCO), care nu ar exista in aceasta forma fara Donald Trump. De la alegerea presedintelui american, aprobarea de care se bucura Uniunea Europeana in randul populatiei a crescut, cel putin in zona continentala a Europei.Ba chiar exista voci discrete la Bruxelles care apreciaza ca Trump este cel mai bun lucru care se putea intampla Uniunii Europene.Desigur ca actualul presedinte american reprezinta si un pericol pentru Europa. Nu doar din cauze evidente, precum slabirea Acordului Climatic de la Paris , denuntarea acordului international cu Iranul sau destabilizarea relatiilor comerciale internationale.Ci si pentru ca Donald Trump se bucura de adepti inclusiv in interiorul granitelor UE, atat in randul oamenilor obisnuiti, cat si al politicienilor.Ei il admira pe acesta nu neaparat pentru accesele de furie, amenintarile si defaimarile proferate de liderul american, ci datorita incorectitudinii lui politice, a adevarurilor pe care le abordeaza si care, adesea, sunt trecute cu vederea.Sa oferim cateva exemple:- acuzatia ca europenii nu isi respecta angajamentele privind cheltuielile de aparare promise in cadrul Aliantei Nord-Atlantice: in mod evident corecta.- acuzatia ca in chestiuni privind tarifele vamale, Statele Unite sunt dezavantaje in raport cu Uniunea Europeana si China: din multe puncte de vedere, corecta si ea.- constatarea ca Rusia incalca prevederile Tratatului INF: corecta- constatarea ca unele institutii multilaterale, precum Organizatia Mondiala a Comertului, sunt invechite si ineficiente: in ultimii ani, de asemenea corectaIn ceea ce priveste stilul, este limpede ca presedintele american actioneaza sub centura. Insa acest lucru nu este suficient pentru a invalida tirurile sale verbale lansate pe Twitter.Stilul ii lasa pe multi absolut indiferenti, indeosebi in zilele noastre. Uniunea Europeana trebuie sa-l lase pe Trump fara "jucariile" retorice.In oarecare masura, europenii au facut, deja, acest lucru, majorand cheltuielile pentru aparare sau prin coordonarea politicii externe si de securitate.UE incepe sa ia in serios si ingrijorarile care pe multi oameni ii arunca in bratele unor populisti precum Trump.Intre aceste nelinisti se numara digitalizarea si propria identitate intr-o lume globalizata din ce in ce mai complicata, a carei realitate este modelata tot mai profund de giganti digitali din China sau Statele Unite.Succesele lui Matteo Salvini in Italia sau ale lui Viktor Orban in Ungaria atesta in mod clar ca Uniunea Europeana nu s-a preocupat pana acum de aceste ingrijorari.Care sa fie lectia invatata dupa doi ani cu Donald Trump?UE incearca sa utilizeze in interesul ei dinamica pe care presedintele american a insuflat-o mai multor subiecte, inclusiv politicii privind comertul, afirmandu-se astfel nu doar ca o uniune cu greutate strict economica.Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a vorbit despre o "capacitate politica mondiala". El este, de asemenea, unul dintre putinii politicieni europeni care au gasit o strategie de succes pentru a trata cu Trump.In politica privind comertul, el a oferit compromisuri simple si clare, a oferit si a cerut lucruri, metoda care este pe placul unui om de afaceri precum Donald Trump.Pentru a reduce capacitatea de atac a populistilor de scoala "trumpista", care utilizeaza spatiile deschise in politica mondiala sau pentru a gasi cele mai eficiente modalitati de a face fata presedintelui SUA, UE a avut, in ultimii doi ani, o curba abrupta de invatare.Cu toate acestea, nici ea, nici restul lumii liberale nu au gasit mijloace eficiente de prevenire a daunelor produse de Donald Trump in relatia transatlantica. Da, liderul american contribuie in mod neintentionat la stimularea independentei UE.Insa, uitandu-ne la muntii de portelan distrus, se poate spune ca ar fi fost mai bine ca Uniunea Europeana sa se fi maturizat inainte de venirea la putere a lui Donald Trump.