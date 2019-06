Soldati in schimbul miliardelor de dolari

Soldatii in schimbul unor comenzi de avioane

It was a pleasure to host my friends President Andrzej Duda and Mrs. Agata Kornhauser-Duda of Poland at the @WhiteHouse today. U.S.-Poland ties are at an all-time high. Thank you for being such an exemplary Ally! pic.twitter.com/tvhHIpsrFo - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019

Ziare.

com

Statele Unite ale Americii isi intensifica prezenta militara in Polonia. Americanii anunta suplimentarea contingentului militar de la 1.000 la 5.500 de soldati.Decizia presedintelui Donald Trump ramane insa sub asteptarile Poloniei. Nu va exista niciun "Fort Trump" de tipul unei baze militare permanente, dupa modelul celei de la Ramstein, din Germania.Se va stabili, in schimb, o retea de puncte logistice si depozite de armament greu, care, in caz de nevoie, ar facilita transferul rapid al trupelor. Dovada in acest sens este si alegerea locatiei pentru comandamentul militar al trupelor nord-americane.Prezenta soldatilor va fi asigurata, ca si pana acum, prin "principiul permanent al rotatiei". Washingtonul semnalizeaza astfel ca vrea sa respecte acordul NATO-Rusia din 1997.In acel moment, Rusia accepta aderarea statelor din centrul si estul Europei la NATO in schimbul garantiei oferite de liderii aliantei, potrivit careia pe teritoriul acestor state nu vor stationa pe termen lung efective militare numeroase.Suplimentarea efectivelor de soldati si caldele cuvinte adresate presedintelui Poloniei Andrzej Duda au un pret piperat. Polonia va cumpara din SUA 32 de avioane de vanatoare, supra-moderne, de tip F35.Un mic spectacol aviatic chiar deasupra Casei Albe, unde din 2001 este in vigoare o interdictie de zbor, corespunde exact gustului negustorului sef Donald Trump. Si obligatia contractual asumata de Polonia de a cumpara anual gaz lichefiat in valoare de 8 miliarde de dolari este consemnata in "dealul" bilateral.Raportat la numarul soldatilor, afacerea este chiar una de miliarde.Si, totusi, declaratia de intentie pentru aprofundarea cooperarii militare, semnata de Donald Trump si omologul sau polonez Andrzej Duda la Washington, reprezinta un succes al diplomatiei poloneze.Ca peste tot in Occident, dupa Al Doilea Razboi Mondial, prezenta trupelor americane echivaleaza cu o polita de asigurare politica si de securitate impotriva unor potentiali agresori.Chiar daca prezenta - precum cea din trecut, din Berlinul de Vest - are, militar vorbind, mai degraba un caracter simbolic. Siguranta Poloniei este in interesul Germaniei si al intregii Uniuni Europene. Astfel, aprofundarea cooperarii militare polonezo-americane devine o veste buna si pentru ceilalti parteneri din NATO si UE.Nicaieri in Europa America nu este mai simpatizata decat in Polonia. Motivele sunt istorice, au legatura cu Rusia si cu neincrederea poloneza in NATO. Varsovia cere soldati americani. Si este dispusa sa plateasca.