Trump: Nord Stream 2 ar putea face Germania un ostatic al Rusiei

"Analizam aceasta problema", a spus Trump, la Casa Alba, intrebat de posibile sanctiuni, relateaza dpa. "Protejam Germania de Rusia si Rusia primeste miliarde de dolari din Germania", a mentionat Trump.El a reluat criticile cu privire la esecul Berlinului in calitate de membru al NATO de a aloca 2% din PIB pentru cheltuielile din domeniul apararii."Cred ca Germania se expune unui dezavantaj imens", a apreciat Trump despre contractele din domeniul energiei, adaugand ca dependenta de Moscova "chiar face din Germania un ostatic al Rusiei daca intr-adevar se intampla lucruri care sunt rele".Cu toate acestea, presedintele SUA a subliniat ca decizia este in cele din urma a Berlinului. "Daca ei doresc, aceasta este intr-adevar o decizie a Germaniei", a apreciat Trump.Senatorii americani au propus deja o legislatie care ar sanctiona indivizi si nave care sunt implicate in proiectul Nord Stream 2 in cadrul eforturilor de a afecta exporturile rusesti de energie.