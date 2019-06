New York Times: Un bebelus roman este cel mai mic copil separat de parinti din cauza politicii anti-imigrationiste a lui Trump

Ziare.

Pe nume Constantin Mutu, micutul avea doar patru luni cand a fost luat de langa tatal sau, care ulterior a fost deportat in Romania.Apoi, bebelusul a fost dus la o familie adoptiva in Michigan, unde a stat timp de cinci luni.Reporterul Caitlin Dickerson arata firul povestii, intr-un articol publicat de The New York Times Potrivit acestuia, parintii bebelusului, Vasile si Florentina Mutu, au plecat din Romania in Mexic , in 2018. Rromi saraci, acestia au luat doar doi dintre cei cinci copii in calatoria lor.Planul era sa intre ilegal in SUA si sa ceara azil.Insa s-au pierdut unii de altii cand au cutreierat Mexicul: Florentina si copilul de 4 ani s-au intors in Romania, in timp ce Vasile si bebelusul au inaintat spre SUA. Cei doi au fost opriti de graniceri in Texas, iar cel mic a fost luat si trimis la o familie adoptiva in Michigan. Tatal a fost retinut in Pearsall, iar apoi a fost deportat.Reporterul s-a deplasat in Michigan, unde a stat de vorba cu familia adoptiva, dar si in Romania, unde s-a intalnit cu familia Mutu. Cuplul a depus eforturi sa dea de parintii micutului, in final reusind sa vorbeasca cu mama.Constantin, acum in varsta de aproape doi ani, a fost trimis acasa prin decizia unui judecator, dupa cinci luni petrecute pe teritoriu american.Potrivit sursei citate, copilul inca nu poate vorbi si nu poate merge singur.New York Times mai noteaza ca guvernul american nu a comunicat parintilor motivul pentru care au fost despartiti de fiul lor, iar reprezentantii Departamentului de Afaceri Interne au refuzat sa comenteze cazul. In plus, familia a dat in judecata Guvernul american.NYT arata ca peste 700 de copii au fost separati de parinti in 2018 la granita SUA cu Mexic.