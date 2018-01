SUA ridica interdictia pentru refugiatii din tari "cu risc ridicat", insa intareste masurile de securitate

Ziare.

Refugiatii vor trece prin evaluari ale riscurilor, a spus Kirstjen Nielsen, Secretarul de Stat pentru Securitate, citat de BBC.Administratia Trump a interzis accesul in tara pentru refugiatii din 10 tari cu majoritati musulmane si din Coreea de Nord in octombrie 2017."Este important sa stim cine intra in SUA", a adaugat Nielsen."Le va fi mai dificil celor care au intentii rele sa profite de programul nostru pentru refugiati datorita acestor noi masuri de securitate. Vom proteja tara printr-o abordare care va tine cont de riscuri", a declarat Nielsen in cadrul unui eveniment in Washington.Grupurile de refugiati sustin ca Egipt, Iran, Irak, Libia, Mali, Coreea de Nord, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Siria si YemenIn ultimii trei ani, peste 40% dintre refugiatii care au ajuns in SUA au venit din aceste 11 tari.Atunci cand a intrat in vigoare interdictia lui Trump in octombrie 2017,e, 45.000 intrand in tara iar numai 23 dintre cei intrati erau dintre cele 11 tari, conform informatiilor Reuters.Cei 23 au putut intra datorita unui judecator din Seattle care a blocat partial restrictiile administratiei Trump sustinand ca refugiatii cu legaturi semnificative cu SUA vor trebui procesati chiar daca interdictia este inca in vigoare.