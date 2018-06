Trump a socat liderii G7: L-a amenintat pe Abe ca-i trimite 25 de milioane de mexicani, iar pe Juncker l-a numit "ucigas brutal"

Ziare.

com

Summit-ul celor sapte state puternic industrializate ale lumii, G7, s-a incheiat intr-o stare de confuzie, dupa ce presedintele american a respins brusc declaratia de consens si l-a atacat virulent pe premierul canadian Justin Trudeau.In spatele scenei, omologii lui Trump au ramas consternati de "sagetile" verbale pe diverse teme, de la comert la terorism si migratie, scrie Wall Street Journal, citand oficiali europeni prezenti.La un moment dat, Trump a descris migratia ca fiind o mare problema pentru Europa, apoi s-a adresat lui Abe: "Shinzo, tu nu ai aceasta problema, dar pot sa-ti trimit 25 de milioane de mexicani si o sa fii afara din functie foarte curand", declaratie ce a starnit iritare in incapere, potrivit unui oficial al UE.Sursa a adaugat ca, atunci cand s-a discutat despre Iran si terorism, Trump l-a luat in vizor pe presedintele francez, Emmanuel Macron, caruia i-a spus: "Trebuie sa stii despre acestea, Emmanuel, deoarece toti teroristii sunt la Paris".Nici presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, n-a scapat de "sagetile" verbale ale lui Trump. Seful Executivului UE a fost descris in mod repetat de catre Trump drept "brutal killer" (ucigas brutal), referindu-se la politica antitrust a blocului comunitar si la amenzile fiscale impotriva unor companii tehnologice americane care au ajuns la miliarde de dolari.Summit-ul G7 din Canada a fost dominat de divergente puternice pe tema comertului, liderii celor mai industrializate state ale lumii aliniindu-se impotriva amenintarilor lui Trump privind introducerea de tarife grele la importurile de otel si aluminiu.Dupa respingerea declaratiei comune , Trump si inalti consilieri ai sai l-au atacat pe Trudeau, acuzandu-l de lipsa de onestitate si de tradare.