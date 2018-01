Trump anuleaza Loteria Vizelor

Ziare.

"Trebuie sa ne securizam granitele. Asta inseamna sa construim un zid la granita sudica si sa angajam mai multi oameni pentru a asigura siguranta comunitatilor noastre. Un alt pilon vizeaza incheierea Loteriei Vizelor, un program care ofera in mod aleatoriu carti verzi, fara sa tina cont de merite, indemanare sau siguranta poporului nostru.Este timpul sa ne indreptam catre un sistem de imigratie bazat pe merit care admite oameni calificati, care doresc sa munceasca si care vor iubi si respecta tara noastra", a subliniat liderul de la Washington , in fata camerelor reunite ale Congresului, unde a sustinut in premiera traditionalul discurs privind Starea Uniunii, informeaza Mediafax.Trump a anuntat cu mai multe ocazii ca are de gand sa anuleze Loteria Vizelor. Printre primele dati, a folosit ca pretext faptul ca un suspect de terorism ar fi intrat in SUA prin intermediul acestui program. El a acuzat atunci tarile participante ca trimit in SUA "cei mai rai oameni".Nu oricine poate ajunge insa in SUA prin Loteria Vizelor. Dintre milioanele de potentiali imigranti inscrisi in program sunt selectati aleatoriu 50.000, care sunt apoi verificati conform procedurilor in rigoare inainte de a li se permite sa intre pe teritoriul american.A.S.