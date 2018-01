Trump anunta ca acordul DACA este "probabil mort". Sute de mii de tineri imigranti risca expulzarea

Ziare.

"DACA este probabil mort pentru ca democratii nu il vor cu adevarat, ei doar vor sa vorbeasca si sa ia de la armata noastra bani de care aceasta are disperata nevoie", a scris duminica pe Twitter presedintele american."Eu, in calitate de presedinte, vreau sa vina in Tara noastra oameni care ne pot ajuta sa devenim puternici si mareti din nou, oameni care vin prin intermediul unui sistem bazat pe MERIT. Nu mai vrem Loterii! #AMERICA PE PRIMUL LOC", a mai scris Trump intr-un al doilea mesaj pe Twitter.Postarile lui Trump intervin dupa cateva zile de condamnari ferme la nivel mondial ale unor declaratii pe care miliardarul republican le-ar fi facut joi intr-o intalnire cu congresmeni americani, la Casa Alba.Potrivit mai multor mijloace de informare in masa si a martorilor, Trump s-ar fi pronuntat impotriva imigratiei din "fundaturi" (shithole countries) precum Haiti, El Salvador sau din tarile africane. Insa Trump a dezmintit faptul ca ar fi folosit aceasta expresie, recunoscand totusi ca a recurs la un limbaj "dur".Miliardarul primise in Biroul Oval mai multi senatori, intre care republicanul Lindsey Graham si democratul Richard Durbin, pentru a discuta despre un proiect comun al celor doua partide ce vizeaza limitarea reunificarii familiilor si restrangerea accesului la "Loteria Vizelor - Green Card". In schimb, acordul permite evitarea expulzarii a mii de tineri, care au venit in perioada copilariei in SUA.In septembrie, Trump a abrogat programul care a permis unui numar de 690.000 de tineri, intrati ilegal in SUA pe cand erau copii, sa munceasca si sa studieze legal in SUA, fiind protejati de posibilitatea expulzarii. Trump a dat termen-limita Congresului pana la 5 martie pentru a ajunge la un acord.