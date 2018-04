Trump va mobiliza armata SUA la frontiera cu Mexicul pentru blocarea imigrantilor

Ziare.

In ultimele zile, Donald Trump a cerut Mexicului sa intensifice eforturile pentru oprirea imigrantilor clandestini care se indreapta spre Statele Unite. Liderul de la Casa Alba este ingrijorat din cauza unui grup de mii de imigranti din America Centrala care se indreapta spre Statele Unite."Vom face lucrurile in mod militar. Pana cand vom construi zidul, frontiera va fi pazita de armata. Este vorba de un pas major", a declarat Donald Trump, citat de publicatia The Hill, dupa o intrevedere pe care a avut-o la Casa Alba cu secretarul american al Apararii, James Mattis."In prezent, cand imigrantii ajung la frontiera noastra, avem legi atat de slabe si penibile... incat este ca si cum nu am avea frontiera", a spus Trump.In acest moment, Politia de Frontiera asigura protectia la granita dintre Statele Unite si Mexic.Donald Trump a promis in campania electorala ca va construi un zid la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, precizand ca lucrarile vor fi suportate de autoritatile mexicane. Administratia din Mexic a anuntat ca nu va plati nimic pentru zidul de la frontiera.Liderul de la Casa Alba a evocat chiar posibilitatea retragerii Statelor Unite din Tratatul Nord-American de Liber Schimb daca Mexicul nu va lua masuri pentru combaterea imigratiei.