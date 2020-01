Americanii au incercat sa ucida un alt lider militar iranian in aceeasi noapte in care a fost asasinat Soleimani

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Pentagonului a confirmat existenta unui raport privind un atac aerian lansat pe 2 ianuarie in Yemen, fara a oferi insa informatii suplimentare, noteaza CNN Operatiunea a fost relatata initial de Washington Post, care a scris ca tinta a fost Abdul Reza Shahlai, o alta figura importanta din fortele iraniene de elita Quds.Noile informatii vin in contextul in care administratia Trump se vede nevoita sa-si apere decizia de a-l ucide pe Soleimani, motivata prin faptul ca acesta reprezenta o amenintare iminenta la adresa vietilor americanilor, fiind insa multi cei care cred ca asasinarea nu a fost justificata.Generalul iranian este invinovatit pentru orchestrarea unor atacuri asupra bazelor coalitiei din Irak in ultimele luni, soldate cu mai multe victime.Potrivit Pentagonului, tot el a fost in spatele unui atac recent al simpatizantilor si al membrilor Unitatilor pentru Mobilizare Populara, o coalitie formata din paramilitari siiti cu stranse legaturi cu Iranul, asupra ambasadei SUA din Bagdad.C.S.