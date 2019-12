Americanii vor sa trimita pana la 7.000 de soldati pentru a contracara Iranul

Ziare.

Acest oficial nu a precizat unde ar putea fi desfasurate aceste forte si nici cand, dar a indicat ca trimiterea lor ar fi o reactie la atacurile asupra unor interese americane de catre grupuri care au legaturi cu Iranul in ultimele luni, relateaza AFP.Audiat in Congres, subsecretarul Apararii, John Rood, a indicat ca Statele Unite "urmaresc cu ingrijorare comportamentul Iranului". "Continuam sa observam nivelul amenintarii si avem capacitatea de a ne adapta rapid prezenta", a spus el.Dar John Rood a negat informatiile difuzate de Wall Street Journal despre o posibila desfasurare a 14.000 de soldati suplimentari in regiune, ceea ce ar dubla numarul de trupe trimise deja de armata americana in Orientul Mijlociu din primavara.Aceasta cifra a fost respinsa si de Alyssa Farah, o purtatoare de cuvant a Pentagonului.De la venirea republicanului Donald Trump la Casa Alba in 2017, tensiunile dintre Statele Unite si Iran au crescut constant, iar Washingtonul a impus sanctiuni economice grele Teheranului, care se confrunta in prezent cu proteste masive.