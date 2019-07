Camera Reprezentantilor vrea sa-l impiedice pe Trump sa atace Iranul: "Asta va lega mainile armatei noastre!"

Ziare.

Camera Reprezentantilor, controlata de democrati, a aprobat un amendament la un proiect de lege privind apararea, care interzice finantarea operatiunilor militare contra Iranului, cu exceptia cazului cand este vorba despre autoaparare sau a fost aprobata explicit de parlamentari, noteaza AFP.O initiativa similara a esuat insa in Senat, camera aflata in mainile republicanilor.Cele doua camere urmeaza sa negocieze pentru a ajunge la o varianta a proiectului de lege asupra careia sa fie de acord.Reprezentantul democrat Ro Khanna, aflat la originea amendamentului, a subliniat ca o astfel de masura ar demonstra ca Statele Unite s-au saturat de razboaie."In realitate, ce va impiedica aceasta va fi tocmai ce presedintele a promis poporului american ca nu va face - sa angajeze un alt razboi fara sfarsit si costisitor in Orientul Mijlociu", a declarat el in plenul camerei.Donald Trump, care in 2018 a retras Statele Unite din acordul asupra programului nuclear iranian incheiat la Viena in 2015 si ulterior a restabilit sanctiuni severe, a autorizat in iunie o lovitura contra Iranului dupa distrugerea in zbor a unei drone americane, dar a anulat-o in ultimul moment Presedintele a explicat ca el a considerat ca avea dreptul sa atace Iranul.Administratiile americane au utilizat o autorizatie data de Congres dupa atentatele de la 11 septembrie 2001 pentru a justifica operatiuni din lumea intreaga.Michael McCaul, cel mai inalt responsabil republican din cadrul Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentantilor, a calificat amendamentul ca fiind "iresponsabil", pentru ca, in opinia sa, actiunea armatei nu ar trebui sa fie legata de un proces legislativ potential prelungit."Asta va lega mainile armatei noastre intr-o perioada periculoasa. Avem nevoie ca Iranul si aliatii sai teroristi sa se gandeasca de doua ori inainte de a-i ataca pe americani, pe prietenii si interesele noastre", a adaugat el.Cu toate acestea, 27 de parlamentari republicani, precum si fostul republican devenit independent, Justin Amash, au votat alaturi de majoritatea zdrobitoare a democratilor pentru a sustine amendamentul in cauza.