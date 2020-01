Cine a fost Qassem Soleimani, generalul iranian asasinat din ordinul lui Donald Trump in Irak

LIVE | Iranians take to the streets to mourn the killing of General Qassem Soleimani by US forces.



Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, l-a numit odata un "martir viu al revolutiei". Pentru SUA insa,Sef din 1998 si pana la asasinarea sa pe aeroportul din Bagdad al unitatii de elita Quds din Garzile Revolutionare, insarcinata cu operatiunile militare externe si considerata o organizatie terorista de catre SUA, "" este o figura controversata.Si-a inceput cariera militara in timpul razboiului dintre Iran si Irak de la inceputul anilor '80, devenind cu timpul. A avut un rol important in raspandirea influentei tarii sale in Orientul Mijlociu, fiind. Soldatii lui il iubesc. Este un tip tacut, carismatic, un geniu strategic si un operator tactic. Toate aceste lucruri, privindu-l din perspectiva inamicului, vor crea multa angoasa in aceasta parte a lumii", a spus locotenentul general Mark Hertling, analist pe probleme de securitate nationale, servicii secrete si terorism, pentru CNN.Soleimani si soldatii sai sunt invinuiti de Pentagon de moartea a sute de americani si membri ai coalitiei din Orientul Mijlociu si de ranirea a catorva mii.Desi Iranul a negat acest lucru, oficialii americani cred ca Soleimani le-a furnizat insurgentilor irakieni, o arma mortala impotriva militarilor SUA.In timpul razboiului impotriva Statului Islamic, Soleimani s-ar fi aflat pe campurile de batalie din Irak, de partea fortelor irakiene siite. Acesta ar fi fost implicat si intr-un complot desafasurat pe teritoriul SUA in 2011, cand Quds ar fi incercat, fara succes, sa-l ucida pe ambasadorul Arabiei Saudite la Washington.Intr-un articol al publicatiei The New Yorker intitulat The Shadow Commander, Qassem Soleimani este descris ca fiind "", iar fortele Quds sunt numite "o combinatie intre CIA si Fortele Speciale".Departamentul american al Apararii a publicat vineri un comunicat de presa in care se afirma ca Soleimani "a dezvoltat in mod activ planuri pentru a ataca diplomati si membri ai serviciilor americane din Irak si din regiune".Generalul iranian este invinovatit pentru orchestrarea unorin ultimele luni, soldate cu mai multe victime.Potrivit Pentagonului, tot el a fost in spatele unui atac recent al simpatizantilor si al membrilor Unitatilor pentru Mobilizare Populara, o coalitie formata din paramilitari siiti cu stranse legaturi cu Iranul, asupra ambasadei SUA din Bagdad.C.S.