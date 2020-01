Cum justifica Trump asasinarea generalului Soleimani

Ziare.

Aceasta declaratie ar putea face lumina asupra unor informatii clasificate, evocate pana acum vag, care au determinat Washingtonul sa estimeze ca asasinarea comandantului iranian si dejucarea planurilor acestuia justificau expunerea la eventuale represalii ale Teheranului, relateaza Reuters.Statele Unite au intrezarit repercusiunile acestui asasinat in noaptea de marti spre miercuri, cand Iranul a tras zeci de rachete asupra unor baze in Irak in care se aflau militari americani - un atac menit sa faca numeroase victime potrivit Pentagonului, dar care nu a facut niciuna."Noi am prins un mostru absolut si l-am suprimat, iar asta ar fi trebuit sa se faca de mult timp. Noi am facut-o pentru ca ei planuiau sa ne arunce in aer ambasada", le-a spus Donald Trump joi unor jurnalisti la Casa Alba El a adaugat ca atacul tintit vizand unul dintre cel mai influente personaje ale regimului iranian a fost totodata un raspuns dat atacului cu rachete din decembrie al unei militii proiraniene asupra unei baze militare irakiene in care a fost ucis un civil american si care ar fi fost orchestrat in parte de catre Soleimani, potrivit unor oficiali de la Washington Acest atac asupra bazei de la Kirkuk, in nordul Irakului, a fost urmat de manifestatii violente ale unor sustinatori ai militiilor siite proiraniene la Ambasada Statelor Unite de la Bagdad. Trump a declarat ca Soleimani voia ca aceste violente sa escaladeze."A fost un complot perfect organizat. Iar voi stiti cine l-a organizat. Acest om nu mai exista. Iar el avea in minte mai mult decat aceasta ambasada", a declarat presedintele american.Intrebat despre aceste declaratii ale lui Trump, un oficial american de rang inalt de la Departamentul Apararii a declarat ca Soleimani a orchestrat manifestatiile de la ambasada si ca exista un plan vizand aruncarea in aer a sediului diplomatic.Acest oficial, care s-a exprimat sub protectia anonimatului, a refuzat insa sa furnizeze detalii despre informatiile clasificate de care dispun serviciile americane de informatii.