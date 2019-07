Iranul anunta ca a capturat un petrolier britanic. Trump spune ca ar fi vorba de doua nave

Ziare.

Presedintele american Donald Trump le-a sugerat unor jurnalisti, la Casa Alba, ca Teheranul ar putea sa fi imobilizat o a doua nava."Ar putea sa fi fost una, ar putea sa fie doua", a declarat el, fara sa faca alte precizari.Gardienii Revolutiei au anuntat vineri ca au "confiscat" un petrolier britanic, Stena Impero, in Stramtoarea Ormuz.Stena Bulk, proprietarul suedez al petrolierului "confiscat" de catre Gardienii Revolutiei, a anuntat ca a pierdut contactul cu Stena Impero in urma unui "atac".Potrivit CNN, care citeaza un oficial american, Iranul a imobilizat un al doilea petrolier britanic, care naviga sub pavilion liberian - MV Mesdar.Donald Trump a dat asigurari ca Statele Unite "vor discuta" si "vor coopera cu Regatul Unit" pe tema petrolierului britanic."Este a doua oara in putin mai bine de o saptamana cand regatul Unit este luat ca tinta de catre supralicitarea violentei regimului iranian", declara un pic mai inainte, citat intr-un comunicat, un purtator de cuvant al Consiliului Securitatii Nationale americane Garett Marquis."Statele Unite vor continua sa coopereze cu aliatii si partenerii lor in vederea apararii securitatii si intereselor lor, in fata unui comportament nefast al Iranului", a subliniat Garett Marquis.