Liderii Iranului spun ca Trump e un "clovn" si un "agitator global": A adus probleme peste tot!

Ziare.

com

"In ultimii doi ani, el si guvernul american nu au facut decat sa provoace tulburari", a spus Rouhani intr-un discurs rostit sambata in orasul Zahedan din sud-estul tarii.Sunt mai multe crize acum decat erau inainte de inceperea mandatului lui Trump, a adaugat acesta. "Nu numai in Iran , ci si in Irak , in Siria , in Liban , in Afganistan - a adus mai multe probleme peste tot", a afirmat presedintele Iranului, ale carui comentarii au fost redate de agentia de stiri online Khabar.Cu o zi inainte, cand a condus rugaciunea de vineri, pentru prima data in ultimii opt ani, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, i-a numit "clovni" pe Trump si pe secretarul sau de stat Mike Pompeo.Presedintele american a raspuns la aceste comentarii pe Twitter glumind cu ironie ca Ali Khamenei "nu a fost atat de suprem in ultima vreme"."Economia lor se prabuseste, iar oamenii lor sufera. Ar trebui sa fie foarte atent la cuvintele lui!", a scris Trump.Disputa dintre conducerea iraniana si presedintele SUA este rezultatul a luni de tensiuni legate de distrugerea acordului nuclear iranian, din care Statele Unite s-au retras in mai 2018, si de uciderea generalului iranian Qassem Soleimani intr-un atac american cu drona pe aeroportul international din Bagdad pe 3 ianuarie.