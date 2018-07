Mesajul Iranului pentru Trump: Daca isi doreste un acord nuclear, va trebui sa sune

Ziare.

com

Iranul considera ca Trump este cel care trebuie sa convoace negocieri, dupa ce a retras Statele Unite din Acordul Nuclear menit sa previna dezvoltarea armelor nucleare de catre Teheran.Declaratia purtatorului de cuvant al ministrului de Externe vine ca raspuns la declaratia lui Trump in legatura cu sanctiunile impuse Iranului."Avand in vedere sanctiunile din ce in ce mai mari ale Statelor Unite asupra Iranului, va veni momentul in care acestia ma vor suna si vor spune 'Hai sa facem un acord', si vom face un acord", a declarat presedintele american."Poate ca intr-o zi Trump va suna Teheranul si va cere negocieri - acest lucru este mai probabil", a declarat Bahram Ghasemi.Momentan, autoritatile din Iran resping orice conversatie sau negociere cu Statele Unite.In luna mai, Donald Trump a decis ca va retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul, din care mai faceau parte alte sase tari. Washingtonul a inceput sa reimpuna sanctiuni dupa retragerea din acord, dar Uniunea Europeana, Rusia si China au indicat ca doresc sa mentina intelegerea.