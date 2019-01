Noua strategie antiracheta a lui Trump vizeaza Iranul si Coreea de Nord

President Trump Participates in the Missile Defense Review Announcement https://t.co/M1iQTTZ18b - The White House (@WhiteHouse) January 17, 2019

"Intr-o perioada de amenintari in evolutie constanta si rapida, noi trebuie sa ne asiguram ca toate capacitatile noastre de aparare sunt unice si fara egal in lume", a declarat presedintele american, anuntand la Pentagon aceasta noua strategie menita sa protejeze Statele Unite si pe aliatii lor de atacuri balistice."Statele Unite isi vor ajusta acum postura, pentru a se apara de orice tir de racheta, inclusiv rachete de croaziera sau cele hipersonice", a adaugat el."Noi vom distruge orice racheta lansata de o tara ostila, inclusiv o tara care ar lansa-o din greseala, oricare ar fi originea geografica a atacului", a spus el.Noua strategie, care inlocuieste un document datand din 2010 ce se concentra asupra rachetelor intercontinentale, prevede dezvoltarea de armament in vederea contracararii amenintarii rachetelor de croaziera.Mai putin sofisticate, aceste rachete sunt dezvoltate de cele doua tari pe care Statele Unite le considera drept cei mai rai inamici ai lor - Iranul si Coreea de Nord - si care ameninta aliatii Washingtonului, mai ales Europa si Japonia.In loc sa incerce sa distruga aceste rachete in zbor, Washingtonul intentioneaza sa le loveasca pe cand sunt inca in faza de accelerare, in cazul in care Teheranul sau Phenianul ar declansa ostitlitatile.Un avion de vanatoare invizibil pe radar de tip F-35, echipat cu un nou timp de racheta ar distruge, atunci, racheta balistica nord-coreeana sau iraniana.Alta optiune este echiparea unor drone cu laser antiracheta, care ar fi lansate asupra rachetelor inamice in faza de accelerare.In ceea ce priveste noile rachete supersonice dezvoltate de China si Rusia, ele pot zbura cu o vizteza de peste 5.000 de kilometri pe ora, de patru ori viteza luminii, si sunt manevrabile. Statele Unite - care au intarziat sa dezvolte acest tip de racheta aproape imposibil de interceptat odata lansate - sunt in urma in acest domeniu.Pentru a-si compensa aceasta intarziere, americanii vor sa pozitioneze o parte a apararii lor antiracheta in spatiu.Sateliti ar urma sa fie echipati cu senzori speciali, care sa le permita sa urmareasca traiectoria uneia dintre aceste rachete si sa alerteze in mod automat scutul antiracheta la sol. Un studiu a fost lansat, iar primele teste urmau sa fie realizate in 2012 sau 2022, potrivit unor conducatori militari.Statele Unite au in vedere, de asemenea, un sistem de interceptare in spatiu, cu o drona de un nou tip, care ar urma sa fie echipata cu rachete si ar ramane pe orbita in permanenta, pentru a distruge o racheta hipersonica ostila, la momentul in care atinge apogeul in spatiu."Aceste tehnologii noi reprezinta noi amenintari, iar aceste amenintari sunt mai dificil de vazut, mai dificil de urmarit si mai dificil de luptat impotriva lor", a declarat secretarul interimar al Apararii Patrick Shanahan." (Le transmitem) concurentilor nostri (ca) vedem ceea ce faceti si luam masuri", a adaugat el.Trump a denuntat programul de rachete dezvoltat de Iran, dar nu a mentionat Coreea de Nord, cu doar o zi inaintea unor noi negocieri cu regimul de la Phenian cu privire la programul nuclear nord-coreean.In documentul Pentagonului se arata insa ca Nordul "continua sa reprezinte o amenintare extraordinara, iar Statele Unite trebuie sa ramana atente" si ca Iranul detine "cea mai importanta forta de rachete in Orientul Mijlociu".Statele Unite si aliatii lor dispun de sisteme de aparare antiracheta, precum sistemul Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD), care este conceput sa distruga rachete balistice cu raza medie sau intermediara de actiune, in ultima faza, intrand in coliziune cu ele.Washingtonul dispune de sistemul Ground-based Midcourse Defense (GMD), cu 44 de interceptori, instalat in Alaska si in California.Sistemul se bazeaza pe radare si alti senzori repartizati in intreaga lume si pe sateliti, pentru a detecta tiruri de rachete inamice. Apoi o racheta de interceptare distruge racheta-tinta in spatiu.Noua strategie in domeniul apararii antiracheta prevede cresterea numarului acestor interceptori la 64 pana in 2023.