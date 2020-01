"Prima declaratie a lui Donald Trump dupa asasinarea generalului Soleimani"

Iran never won a war, but never lost a negotiation! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

"Iranul nu a castigat niciodata un razboi, dar nu a pierdut niciodata o negociere", a scris Trump pe Twitter.Trump a adaugat ulterior ca Soleimani a fost "direct si indirect responsabil de moartea a milioane de oameni" si ca acesta "ar fi trebuit sa fie eliminat cu multi ani in urma".Generalul Qassem Soleimani, seful fortei de elita Quds din Iran, a fost ucis intr-un atac aerian care a fost lansat de trupele americane asupra convoiului in care acesta se afla pe aeroportul din Bagdad, a anuntat vineri Pentagonul."Acest atac avea drept scop descurajarea planurilor viitoare de atac iraniene", a transmis Pentagonul intr-un comunicat. Atacul a fost efectuat la ordinul presedintelui Donald Trump. Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a angajat vineri sa "razbune" moartea lui Qassem Soleimani si a decretat trei zile de doliu national in tara sa.C.S.