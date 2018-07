Protest la Bruxelles in asteptarea lui Trump: Vrem pace, nu razboi! (Video)

Ziare.

"Vrem pace, nu razboi" sau "Fara razboi cu Iranul" se putea citi pe pancartele afisate de manifestanti, care au defilat intr-o atmosfera de calm, unii fiind insotiti de copii.Manifestatia a fost organizata de o platforma de asociatii numita "Trump not Welcome" ("Trump nu este binevenit") si care protesteaza fata de perspectiva unei majorari a cheltuielilor pentru aparare in Europa, asa cum cere presedintele american."Condamnam apelul sau (lansat catre aliatii europeni din NATO - n.red.) de a investi mai mult in cheltuieli cu apararea si suntem indignati de politica sa de imigratie inumana, simbolizata prin copiii inchisi in custi", au spus organizatorii."Suntem impotriva acestei logici in care militarizarea prevaleaza asupra unor dosare precum lupta impotriva saraciei, apararea climei, primirea de migranti etc", au transmis tinerii ecologisti belgieni (Ecolo J) ca motivatie pentru participarea lor la aceasta manifestatie.Donald Trump este asteptat la Bruxelles la 11 si 12 iulie pentru a participa la un summit cu ceilalti 28 de sefi de stat sau de guvern din NATO.El ar urma sa reitereze cerinta SUA, formulata inca din 2014 in timpul lui Barack Obama, ca aliatii europeni sa aloce cel putin 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru cheltuieli militare pana in 2024.