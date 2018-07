Seful Pentagonului da asigurari ca Statele Unite nu ar intentiona inlaturarea regimului din Iran

Amenintarile lui Trump

Seful Pentagonului a subliniat ca Washingtonul mentine obiectivul de a limita influenta destabilizatoare a Teheranului in Orientul Mijlociu. Intrebat, la Pentagon, daca Administratia Donald Trump a instituit o politica in sensul inlaturarii regimului de la Teheran, James Mattis a declarat: "Nu a fost instituit nimic de acest gen. Avem nevoie ca iranienii sa isi schimbe comportamentul din punctul de vedere al amenintarilor la nivel militar, la nivelul serviciilor secrete, al entitatilor de tip surogat si intermediarilor".Potrivit postului australian de televiziune ABC, Guvernul de la Canberra crede ca Statele Unite sunt pregatite sa atace instalatiile nucleare iraniene in curand, poate chiar in luna august. Insa James Mattis a catalogat aceste informatii drept "fictiune"."Sunt increzator ca acest lucru nu este analizat in acest moment", a dat asigurari seful Pentagonului.James Mattis a facut aceste afirmatii in contextul intensificarii amenintarilor intre Statele Unite si Iran. Presedintele SUA, Donald Trump, a amenintat luni Iranul ca risca sa sufere "consecinte" grave. "Sa nu mai amenintati niciodata Statele Unite, altfel veti suporta consecinte pe care putini in istorie le-au mai suportat", semnalase Donald Trump prin Twitter, dupa ce presedintele iranian Hassan Rouhani transmisese ca orice conflict cu SUA va fi unul major. Insa, ulterior, Donald Trump a exprimat disponibilitatea semnarii unui nou acord nuclear cu Iranul, unul diferit de tratatul precedent, care a fost "un dezastru"."Vom vedea ce se intampla, dar suntem pregatiti sa facem un acord real, nu acordul care a fost semnat de Administratia precedenta, care a fost un dezastru", a declarat Donald Trump marti seara, intr-un discurs rostit la un eveniment al Veteranilor de razboi. Donald Trump a decis acum cateva luni retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul.Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a afirmat miercuri ca nu este necesar sa raspunda la "amenintarile goale" proferate de omologul sau din Statele Unite, Donald Trump. "Unii lideri americani fac comentarii lipsite de fundament si profereaza amenintari goale. Nu este nevoie sa raspundem la comentarii lipsite de sens. Trebuie sa raspundem prin actiuni", a spus Hassan Rouhani.Insa generalul Qasem Soleimani, un comandant din cadrul Gardienilor Revolutiei din Iran, i-a recomandat presedintelui SUA, Donald Trump, sa il ameninte pe el, nu pe omologul iranian, Hassan Rouhani, afirmand ironic ca liderul de la Casa Alba urmeaza "etica cluburilor de noapte"."In calitatea de militar, este datoria mea sa raspund la amenintarile lui Donald Trump. Daca vrea sa utilizeze limbajul fortei, trebuie sa mi se adreseze mie, nu presedintelui Hassan Rouhani", a declarat generalul Qasem Soleimani, comandantul Fortei Quods din cadrul Gardienilor Revolutiei iraniene, citat de Clubul Tinerilor Jurnalisti Iranieni, de postul iranian Al-Alam si de site-ul israelian Ynetnews.com."Limbajul lui Trump se inscrie in etica cluburilor de noapte si a salilor de jocuri de noroc", a continuat Soleimani, avertizand ca regiunea Marii Rosii nu va fi in siguranta atat timp cat trupele americane sunt in aceasta zona. "Trump ar trebui sa stie ca suntem un popor de martiri si ca il asteptam. Suntem aproape de voi, acolo unde nici nu va imaginati. Veniti! Suntem pregatiti. Daca voi incepeti vreun razboi, noi il vom incheia...", a amenintat oficialul militar iranian.