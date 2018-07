Trump a cerut de opt ori sa se intalneasca cu presedintele Iranului, inainte de a denunta acordul nuclear

Ziare.

"In cursul ultimei vizite la New York a lui Rohani, la sesiunea Adunarii Generale, Trump a cerut delegatiei iraniene in opt randuri sa se intalneasca cu presedintele" iranian, a declarat Mahmoud Vaezi citat de agentia iraniana de presa Mehr.El a precizat ca echipa iraniana nu a raspuns solicitarilor, prezentate imediat dupa ce seful statului american a anuntat ca ar putea sa nu mai certifice faptul ca Iranul ar respecta acordul in dosarul nuclear iranian incheiat in 2015 - pregatind astfel terenul retragerii Washingtonului din acest acord, lucru pe care l-a facut in mai."Avem o politica transparenta si o pozitie clara fata de relatiile noastre cu Statele Unite (...) . Noi nu vom ceda presiunii", a subliniat Vaezi.Trump s-a declarat deschis unor negocieri cu privire la un nou acord cu Iranul, care sa vizeze nu doar programul nuclear iranian, ci si rolul Iranului in regiune si programul sau balistic.Teheranul a anuntat ca nu va renegocia acordul in dosarul nuclear incheiat in 2015 la Viena cu marile puteri.Republica islamica negociaza in prezent cu partenerii sai europeni si asiatici in vederea gasirii unor mijloace de ocolire a unor sanctiuni americane care urmeaza sa fie reimpuse in lunile urmatoare in urma retragerii Statelor Unite din Acordul de la Viena.