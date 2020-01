Trump a facut ce n-au avut curaj nici Bush nici Obama. Care va fi pretul?

Trump a facut exact ce il sfatuia pe Obama sa nu faca... ba chiar mai mult

Trump porneste singur un razboi cu Iranul

Razboiul dintre SUA si Iran poate arunca lumea in recesiune

This is one of the tail risk that I pointed out in 2019 as potential trigger of a global recession if it leads to a hot war btw the US & Iran that causes an oil price shock:



Top Iranian General Qassim Suleimani Is Killed on Trump's Orders, Officials Say https://t.co/DkzbGb7yuc