Trump a povestit la o strangere de fonduri cum a fost ucis Soleimani. Audienta s-a amuzat si i-a dat 10 milioane de dolari pentru campanie

Trump a relatat, intr-un mod dramatic, cum a monitorizat de la Casa Alba atacul.Presedintele american a relatat despre atac in sala de evenimente de la clubul sau din Mar-a-Lago, Florida, la un eveniment al republicanilor la care s-au strans 10 milioane de dolari pentru campania prezidentiala a lui Trump si pentru Comitetul National Republican.Reporterii nu au avut acces la eveniment.Trump a povestit in detaliu ca a privit din Casa Alba cum Soleimani a ajuns la Aeroportul International din Bagdad insotit de liderul paramilitar irakian Abu Mahdi al-Muhandis. Despre acesta din urma, Trump a spus, gresind, ca ar fi liderul Hezbollah.Presedintele american a mai spus ca atunci cand a autorizat lovitura a ucis "doi la pret de unul"."Sunt impreuna, domnule", a spus Trump ca i-au raportat oficialii din armata. "Au doua minute si 11 secunde. Fara emotii. Doua minute si 11 secunde de viata, domnule. Sunt in masina, sunt intr-un vehicul blindat. Domnule, au aproximativ un minut de viata. 30 de secunde. Zece, 9, 8...","Apoi, brusc, bum", a mai spus Donald Trump. "Au murit, domnule. Intrerupem transmisia"."Am spus, unde este tipul asta?", a continuat Trump, in rasetele celor din sala. "A fost ultima data cand l-am auzit".Aceasta a fost cea mai detaliata relatare a lui Donald Trump despre atacul cu drona.CNN a precizat ca in inregistrarea audio Trump nu a spus ca Soleimani reprezenta un pericol iminent, ci ca "a spus lucruri urate" despre SUA inainte de atac, ceea ce a dus la decizia sa de autorizare a atacului."Cat mai trebuie sa ascultam din acest rahat? Cat o sa mai ascultam", isi justifica Trump actiunea.La inceputul lunii, Statele Unite si Iranul au fost aproape de o confruntare militara directa.La 3 ianuarie, Statele Unite l-au asasinat intr-un atac cu o drona, la Bagdad, pe generalul iranian Qassem Soleimani, un comandant din cadrul Gardienilor Revolutiei, armata ideologica iraniana si arhitectul strategiei influentei regionale iraniene.Cinci zile mai tarziu, la 8 ianuarie, Iranul a tras 22 de rachete asupra a doua baze in care se aflau americani in Irak, ranind 11 militari americani. In aceeasi zi, Iranul a doborat "din greseala" un Boeing apartinand companiei ucrainene Ukraine International Airlines (UIA), la cateva minute dupa decolarea de la Teheran. Catastrofa s-a soldat cu 176 de morti, majoritatea iranieni si canadieni.