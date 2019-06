Trump a renuntat la bombardament, dar si-a asmutit hackerii impotriva Iranului. Au fost atacate rachetele si o retea de spionaj

Ziare.

Presedintele SUA, Donald Trump, a anulat in ultimul moment lovituri programate contra Iranului dupa distrugerea acestei drone de supraveghere la 20 iunie In schimb, a autorizat in secret represalii sub forma de atac cibernetic contra sistemelor de aparare iraniene, au afirmat Yahoo! News si Washington Post.Potrivit Washington Post, unul din atacurile cibernetice a vizat calculatoare servind la controlul lansarii de rachete si sateliti. Potrivit Yahoo! News, celalalt atac informatic a lovit o retea de spionaj insarcinata cu supravegherea trecerii navelor prin stramtoarea Ormuz.Washington Post a mentionat ca aceste atacuri, planificate de mai multe saptamani, au fost initial propuse de militarii americani ca riposta contra celor de la jumatatea lui iunie impotriva unor petroliere in stramtoarea Ormuz. Washingtonul acuza Iranul de aceste atacuri, in timp ce Iranul neaga orice implicare.Intrebat de AFP, Pentagonul a refuzat orice comentariu.In 2010, Teheranul a acuzat Statele Unite si Israelul ca, in plina criza legata de programul nuclear iranian, au creat puternicul virus informatic Stuxnet , care a infectat mai multe mii de calculatoare si a blocat centrifugele utilizate pentru imbogatirea uraniului.