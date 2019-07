Trump anunta doborarea unei drone iraniene care s-a apropiat de o nava americana in Stramtoarea Ormuz

Ziare.

Conform informatiilor furnizate de presedintele american, drona iraniana se apropiase la mai putin de 1.000 metri de nava de atac USS Boxer, care a recurs la "o actiune defensiva" dupa ce partea iraniana nu a raspuns mai multor avertizari transmise."Drona a fost distrusa", a precizat liderul de la Casa Alba , care a mai declarat ca aceasta a amenintat siguranta vasului si a echipajului acesteia. Trump a indemnat toate statele sa isi protejeze propriile nave si sa condamne Iranul pentru incercarile sale de a impiedica libertatea navigatiei si comertul mondial.La randul sau, un purtator de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman, a confirmat incidentul intr-un comunicat care precizeaza ca acesta s-a produs la ora locala 10:00 (05:30 GMT), in momentul in care nava americana se pregatea sa patrunda in Stramtoarea Ormuz.Teheranul a doborat pe 20 iunie o drona americana care patrunsese, conform evaluarilor sale, in spatiul aerian iranian. Doua zile mai tarziu, presedintele Donald Trump a declarat ca a anulat in ultima clipa atacarea Iranului pentru a evita producerea de victime, amenintand insa, ulterior, in mai multe randuri cu represalii la adresa regimului de la Teheran.