Trump anunta noi sanctiuni "majore" impotriva Iranului

El a spus ca presiunea economica va fi mentinuta, cu exceptia cazului in care conducerea de la Teheran isi schimba cursul, scrie BBC."Vom pune noi sanctiuni", a declarat el reporterilor. "In unele cazuri ne miscam rapid".Decizia vine dupa ce Iranul a anuntat ca ar depasi limitele agreate la nivel international cu privire la programul sau nuclear.Limita stocului de uraniu a fost stabilita printr-o intelegere cu puterile nucleare ale lumii in 2015. In schimb, sanctiuni majore au fost atunci ridicate, permitand Iranului sa reia exporturile de petrol - principala sursa de venit a Guvernului.Insa SUA au renuntat la intelegere anul trecut si au reinstaurat sanctiuni. Acest lucru a declansat o criza economica in Iran, valoarea monedei ajungand la un record minim, ceea ce indepartat investitorii.Iranul a raspuns prin reducerea angajamentelor sale in cadrul acordului nuclear."Daca Iranul vrea sa devina o natiune prospera... este OK pentru mine", a spus Trump. "Dar nu vor deveni niciodata, daca ei cred ca in cinci sau sase ani vor avea arme nucleare"."Sa facem Iranul mare din nou", a adaugat el, parafrazand sloganul sau de campanie din 2016 de la alegerile prezidentiale.Vineri, presedintele american a declarat ca nu se "grabeste" sa raspunda militar Iranului si ca a anulat in ultimul moment atacuri aeriene prevazute joi seara pentru ca ar fi facut multe victime.Sambata, Iranul a avertizat Statele Unite ca cel mai mic atac contra teritoriului sau va avea consecinte devastatoare pentru interesele lor in regiune.Teheranul este acuzat ca se afla la originea mai multor atacuri vizand nave, in mai si iunie, in apropierea Stramtorii Ormuz, tranzitata de o treime din petrolul transportat pe mare la nivel mondial. Iranul a negat orice implicare, insa aceste atacuri au condus la scumpirea titeiului.In urma atacurilor din mai, Arabia Saudita - un aliat apropiat al Washingtonului si un mare rival regional al Iranului - a cerut o reactie "decisiva" fata de amenintari vizand aprovizionarile energetice.Tensiunile au crescut cu un nivel dupa ce Teheranul a anuntat ca a distrus in zbor, joi, un avion american fara pilot (drona) de tip RQ-4 Global Hawk care, acuza Teheranul, i-a incalcat spatiul aerian. Aceasta versiune a faptelor a fost contestata aprig de catre Statele Unite.